Путин отметил пример молодых участников СВО для общества

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин заявил, что молодые участники специальной военной операции своим личным примером демонстрируют важнейшие нравственные ориентиры, передает ТАСС. Такое заявление прозвучало во время открытия по видеосвязи молодежных центров в регионах России, приуроченного ко Дню молодежи.

«Отдельно хочу поздравить с праздником молодых ребят, которые выполняют свой долг в зоне специальной военной операции. Наших героев, молодых, но в то же время уже ветеранов, которые сейчас сами становятся наставниками для подрастающего поколения. Дорогие друзья, вы собственным примером даете важнейшие нравственные ориентиры», – заявил Путин.

Президент также отметил, что вся Россия гордится молодыми участниками СВО.

Во время церемонии одна из участниц рассказала, что ее отец служит в зоне специальной военной операции, и она вместе с волонтерским отрядом изготавливает маскировочные сети и сухие души для бойцов.

«Вы можете гордиться своим папой – так же, как им и такими, как он, его товарищами по оружию, гордится вся страна», – отреагировал Путин.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия является страной безграничных возможностей.

Глава государства принял участие в открытии молодежных центров в шести регионах в режиме видеоконференции.

Он также планировал пообщаться с представителями молодежных организаций.