Российский FPV-дрон с автоматом сбил украинский гексакоптер

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские военнослужащие применили новый FPV-дрон с укороченным автоматом Калашникова для уничтожения украинского гексакоптера «Вампир», передает ТАСС.\

По словам бойца с позывным Ланцет из 215-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона 20-й гвардейской армии группировки «Запад», дрон оснащен креплением для АКС-74У и способен поражать воздушные цели на расстоянии десяти-пятнадцати метров.

Новая разработка предназначена прежде всего для борьбы с вооруженными БПЛА ВСУ типа «Баба-Яга», которые несут боеприпасы, в том числе минометные мины калибром 82 мм. После успешных испытаний несколько таких дронов были оперативно переданы на передовую, и один из них сбил украинский «Вампир» в ходе целенаправленной операции.

Как отметил Ланцет, оператору удалось поразить цель, а сам дрон и автомат остались полностью работоспособными. Он пояснил, что удается преодолеть бронирование украинских гексакоптеров, так как дрон атакует их в воздухе, а не с земли.

В конструкции предусмотрено техническое решение, компенсирующее отдачу при стрельбе, что повысило комфорт и точность управления дроном. Разработку можно собрать в полевых условиях, используя имеющиеся детали, автомат и боеприпасы. Беспилотник способен также вести огонь по пехоте и легкобронированной технике при использовании бронебойных патронов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский десантник сбил украинский дрон броском автомата. Бригада «Невский» разработала специальный патрон для борьбы с дронами. Спецоперация на Украине стимулирует появление новых видов вооружения в России.