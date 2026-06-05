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Меркель отказалась быть переговорщиком ЕС с Россией
Меркель исключила возможность посредничества на переговорах ЕС с Россией
Экс-глава немецкого правительства отказалась быть переговорщиком ЕС с Россией и объяснила нежелание участвовать в диалоге с Москвой отсутствием у нее реальных властных полномочий.
Бывший канцлер Германии в 2005-2021 годах Ангела Меркель заявила об отказе от роли посредника в контактах Евросоюза с Москвой. Свою позицию политик изложила в разговоре с журналистами немецкого издания Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, передает ТАСС.
«С российским президентом – это я знаю по своему опыту – можно вести переговоры, только если обладаешь политической властью», – объяснила экс-канцлер. Она добавила, что в период работы над Минскими соглашениями руководство ФРГ и Франции не делегировало переговорный процесс другим лицам.
По словам политика, сегодня выстраиванием диалога должны заниматься действующие лидеры государств. При этом Меркель отметила готовность делиться опытом и давать советы, уточнив, что к ней уже обращаются за консультациями.
Бывшая глава правительства также вспомнила свой последний саммит Евросоюза, на котором безуспешно предлагала создать новый формат общения с Москвой. Тогда европейские коллеги отказались поддержать инициативу из-за невозможности выработать единый политический курс.
Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские дипломаты рассматривали Ангелу Меркель в качестве кандидата на роль переговорщика с Москвой. Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила выбор представителей Евросоюза с персонажами фильмов Леонида Гайдая.
При этом, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась обсуждать конкретные имена возможных посредников.