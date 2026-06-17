Говорить о том, что США полностью и абсолютно проиграли иранскую войну, пока рано. И дело даже не в том, что до подписания соглашения еще несколько дней. И не в том, что ни прессе, ни специалистам не известно полное содержание этого документа. А в том, что есть Израиль.0 комментариев
Польша отказалась подписывать договор о гарантиях безопасности с Германией
Варшава отвергла предложение Берлина о заключении расширенного пакта о военной защите, сообщили СМИ.
Как пишет агентство РАР, главы оборонных ведомств двух государств планируют заключить обновленный пакт о сотрудничестве в Варшаве. Документ придет на смену рамочному соглашению, которое действовало в течение 15 лет. Договоренности затронут проведение совместных учений, развитие инфраструктуры и взаимодействие на Балтийском море, передает РИА «Новости».
Изначально немецкая сторона настаивала на более масштабном формате партнерства. «Правительство Германии выражало готовность подписать более широкое соглашение», – отмечает агентство. Берлин рассчитывал включить пункты, аналогичные тем, что Варшава ранее утвердила с Францией и Британией, однако получил отказ.
Итоговый вариант текста не содержит обязательств, выходящих за рамки уставов НАТО и Европейского союза. При этом немецкие инженерные войска получат право действовать на польской территории в рамках миссии «Восточный щит». Несколько десятков солдат займутся возведением траншей, укладкой колючей проволоки и установкой противотанковых заграждений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года Великобритания и Польша оформили новый договор о военном сотрудничестве с оперативными гарантиями безопасности.
В прошлом году Варшава и Париж заключили аналогичное соглашение о дружбе.
Ранее польский МИД пригласил немецкие войска для усиления восточного фланга НАТО.