Tекст: Мария Иванова

Руководитель национального оборонного ведомства республики Владислав Косиняк-Камыш поделился соответствующими планами после заседания правительственного комитета безопасности, передает РИА «Новости».

По его словам, инициатива обсуждалась в рамках реализации решений недавнего саммита альянса.

«Сегодня было поднято несколько тем. Первая касается решений саммита НАТО, на котором мы приняли решение о расширении топливных трубопроводов на восток Европы, в том числе до Польши, а позже до балтийских стран и до Чехии», – заявил министр.

Политик добавил, что польская сторона официально предложила разместить на своей территории координационный центр управления строительством этих объектов. Данные топливные магистрали призваны обеспечить безопасность государств-членов блока как в мирное время, так и в случае вооруженных конфликтов.

На протяжении последних лет Москва фиксирует беспрецедентную активность западных сил у своих границ. Представители военного блока оправдывают расширение инициатив необходимостью сдерживания, ссылаясь на спецоперацию на Украине. Российские дипломаты неоднократно подчеркивали готовность к равноправному диалогу, призывая отказаться от курса на милитаризацию европейского континента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной этого года генерал НАТО Кай Роршнайдер предложил расширить военную трубопроводную сеть на восток.

Североатлантический альянс запланировал прокладку новой топливной инфраструктуры через Германию в Польшу и Чехию.

Для переброски союзнических войск Варшава решила построить специальную транспортную артерию от балтийских портов.