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Военнослужащего украинского штурмового полка задержали в Одессе за продажу оружия
Правоохранители схватили военного прямо на автозаправке в момент сбыта автомата и гранат за пять тысяч долларов.
Инцидент с участием украинского бойца произошел на одной из городских заправочных станций, передает РИА «Новости».
«В Одессе на заправке задержали бойца штурмового полка «Цунами» по подозрению в продаже оружия и гранат», – цитируют журналисты сообщение местных СМИ.
Личность и воинское звание арестованного пока не раскрываются. Известно, что мужчина пытался реализовать автомат, боекомплект к нему и несколько взрывных устройств за пять тысяч долларов. Злоумышленника взяли с поличным сразу после передачи денег.
Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее в Днепропетровской области силовики задержали дезертира при попытке продажи гранат и автомата.
В августе прошлого года украинские военные организовали каналы сбыта похищенного вооружения криминальным группировкам.
Незадолго до этого в Донбассе сотрудники Госбюро расследований арестовали солдата за торговлю гранатометами.