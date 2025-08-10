Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские военные организовали каналы по переправке оружия из зоны боевых действий с целью дальнейшей продажи крупными партиями криминальным группировкам в Киеве и других регионах страны, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства отметил: «Схемы украинских военных заключались в переправке оружия с территорий, где шли боевые действия, для продажи в Киеве, а также в сбыте крупных партий оружия и взрывчатки представителям криминальной среды в других областях Украины».

По его словам, через криминальный канал проходили автоматическое оружие, включая автоматы Калашникова АК-74 и снайперские винтовки, ручные противотанковые гранатометы, взрывчатые вещества и боевые гранаты.

Также источник добавил, что украинские правоохранители долгое время не препятствовали незаконной продаже оружия, фактически игнорируя происходящее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина намерена использовать иностранное оружие против стран Запада. МИД России предупредил о последствиях продажи оружия с Украины в Европу.