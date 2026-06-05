В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.2194 комментария
Глава AmCham допустил ухудшение отношений России и США после выборов в Конгресс
Возможный проигрыш Республиканской партии на ноябрьских промежуточных выборах в американский Конгресс приведет к серьезному обострению диалога между двумя государствами, заявил главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи.
Эйджи на Петербургском международном экономическом форуме заявил: «Республиканцы, по моему мнению, проиграют выборы. И если это произойдет, то это станет плохой новостью для нас и сделает ситуацию еще худшей, чем сейчас», передает Lenta.Ru.
Руководитель организации также подчеркнул важность частичного снятия антироссийских санкций до ноября. Он выразил надежду на завершение украинского конфликта к этому времени, что способствовало бы отмене экономических ограничений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский бизнес пока не замечает смягчения антироссийских санкций.
При этом большинство компаний из США сохранили свои инвестиции и заводы в России.
Американист Малек Дудаков предрек Республиканской партии очень сложные выборы в Конгресс.