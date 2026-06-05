Tекст: Дарья Григоренко

Эйджи на Петербургском международном экономическом форуме заявил: «Республиканцы, по моему мнению, проиграют выборы. И если это произойдет, то это станет плохой новостью для нас и сделает ситуацию еще худшей, чем сейчас», передает Lenta.Ru.

Руководитель организации также подчеркнул важность частичного снятия антироссийских санкций до ноября. Он выразил надежду на завершение украинского конфликта к этому времени, что способствовало бы отмене экономических ограничений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский бизнес пока не замечает смягчения антироссийских санкций.

При этом большинство компаний из США сохранили свои инвестиции и заводы в России.

Американист Малек Дудаков предрек Республиканской партии очень сложные выборы в Конгресс.