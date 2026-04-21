Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.0 комментариев
Причиной остановки поездов на Сокольнической линии метро названа поломка состава
На участке Сокольнической линии временно прекратили курсировать поезда из-за технической неисправности состава, который находится на обслуживании у компании-производителя.
Движение поездов на участке от станции «Сокольники» до «Парка Культуры» временно остановили, сообщает Дептранс столицы. Причиной инцидента стала техническая неисправность одного из составов. Известно, что сломавшийся поезд находится на сервисном обслуживании у компании-производителя.
Безопасности людей ничего не угрожало. Сотрудники транспортного узла оперативно помогли пассажирам организованно покинуть вагоны и безопасно выйти на платформу. Сейчас профильные специалисты уже работают на месте инцидента и принимают все необходимые меры для скорейшего возобновления движения.
Пассажирам рекомендовали временно пользоваться альтернативными маршрутами. Горожане могут выбрать другие ветки метрополитена, бесплатные компенсационные автобусы «КМ» или пересесть на Московские трамвайные диаметры.
Ранее во вторник сообщалось, что на Сокольнической линии произошел сбой в движении поездов.
В марте столичный департамент транспорта приостановил работу участка Таганско-Краснопресненской ветки.