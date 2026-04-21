ЧП на Сокольнической линии метро Москвы произошло из-за неисправности вагона
Сбой в движении поездов на Сокольнической линии московского метро был вызван технической неисправностью колесной пары одного из вагонов состава.
Причиной остановки поезда на красной ветке московского метрополитена стала поломка колесной пары третьего вагона. Об этом сообщила советник заместителя мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности, заместитель начальника метрополитена Юлия Темникова.
«Настоящая причина – в технической неисправности колесной пары третьего вагона», – написала она в своем Telegram-канале.
Темникова подчеркнула, что в результате инцидента никто из пассажиров не пострадал. Работники подземки оперативно помогли людям покинуть остановившийся поезд и безопасно выйти на станцию.
В настоящее время специалисты метрополитена работают на месте происшествия, принимая все необходимые меры для скорейшего восстановления нормального графика движения поездов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной инцидента на Сокольнической линии стала техническая неисправность состава. Из-за сбоя транзитные поезда временно не курсировали между станциями «Парк Культуры» и «Бульвар Рокоссовского».