Бык проткнул рогом испанского тореро на корриде в Севилье
Тореро Моранте Камачо получил ранение прямой кишки во время выступления
Очередной поединок закончился для матадора Хосе Антонио Моранте Камачо экстренной операцией после того, как разъяренное животное нанесло ему тяжелейшую проникающую рану кишечника.
Трагический инцидент произошел в понедельник с Хосе Антонио Моранте Камачо, передает РИА «Новости» со ссылкой на испанское издание ABC. Разъяренный бык нанес мужчине сильный удар рогом.
Врачи диагностировали у пострадавшего десятисантиметровое ранение анального отверстия с серьезным повреждением сфинктерной мускулатуры. Также зафиксирована перфорация задней стенки прямой кишки размером полтора сантиметра.
Медики незамедлительно прооперировали пациента. В настоящий момент его состояние оценивается специалистами как тяжелое.
