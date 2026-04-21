Суд оштрафовал работавшую удаленно из Сочи экс-судью
Тамбовский областной суд признал виновной бывшую судью Елену Дробышеву, которая выносила заведомо неправосудные решения, находясь на отдыхе в сочинском санатории.
Областная инстанция назначила экс-судье Тамбовского районного суда наказание в виде денежного взыскания, передает ТАСС.
Сумма штрафа составила 600 тыс. рублей.
«Признать Дробышеву виновной в совершении 10 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 305 УК РФ (вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного акта). <…> Окончательно назначить Дробышевой Елене Викторовне наказание в виде штрафа в размере 600 тыс. рублей», – огласила приговор судья Елена Хворова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, тамбовская судья дистанционно рассмотрела десять дел во время отпуска в Сочи.