Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол сообщил, что в ходе атак на Ближнем Востоке повреждены 84 энергетических объекта. Из них 34 получили серьезные и очень серьезные повреждения.

Бирол заявил, что закрытие Ормузского пролива представляет угрозу для энергетической безопасности мировой экономики.

Через пролив ежедневно перевозится около 13 млн баррелей нефти при общемировой потребности в 100 млн баррелей. За время конфликта, по его словам, потери в поставках природного газа на мировые рынки достигли примерно 100 млрд куб. м.

По оценке главы МЭА, даже в случае немедленного открытия Ормузского пролива не стоит рассчитывать на быстрое восстановление поставок нефти и газа до довоенного уровня.

Для возвращения производства к нормальному состоянию на поврежденных объектах потребуется не менее двух лет, а на некоторых предприятиях этот процесс может занять более двух лет.

Бирол также отметил, что в районе Персидского залива сейчас находятся свыше двухсот нефтяных танкеров и десяти судов сжиженного природного газа.

Конфликт между Вашингтоном и Тегераном подрывает глобальные позиции Соединенных Штатов, вызывает недовольство среди союзников и усиливает конкурентов, таких как Китай.