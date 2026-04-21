Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.2 комментария
МЭА сообщило о повреждении 80 энергообъектов на Ближнем Востоке
В результате конфликта на Ближнем Востоке были повреждены более 80 объектов энергетической инфраструктуры, из которых 34 получили особо серьезные повреждения.
Как передает ТАСС, глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол сообщил, что в ходе атак на Ближнем Востоке повреждены 84 энергетических объекта. Из них 34 получили серьезные и очень серьезные повреждения.
Бирол заявил, что закрытие Ормузского пролива представляет угрозу для энергетической безопасности мировой экономики.
Через пролив ежедневно перевозится около 13 млн баррелей нефти при общемировой потребности в 100 млн баррелей. За время конфликта, по его словам, потери в поставках природного газа на мировые рынки достигли примерно 100 млрд куб. м.
По оценке главы МЭА, даже в случае немедленного открытия Ормузского пролива не стоит рассчитывать на быстрое восстановление поставок нефти и газа до довоенного уровня.
Для возвращения производства к нормальному состоянию на поврежденных объектах потребуется не менее двух лет, а на некоторых предприятиях этот процесс может занять более двух лет.
Бирол также отметил, что в районе Персидского залива сейчас находятся свыше двухсот нефтяных танкеров и десяти судов сжиженного природного газа.
Конфликт между Вашингтоном и Тегераном подрывает глобальные позиции Соединенных Штатов, вызывает недовольство среди союзников и усиливает конкурентов, таких как Китай.