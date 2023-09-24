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Бык насмерть проткнул рогами мужчину на фестивале в Испании
ABC: Бык насмерть проткнул рогами мужчину на востоке Испании
Бык проткнул рогами мужчину на фестивале в испанском автономном сообществе Валенсия, он скончался от полученных травм, сообщает газета ABC.
По ее данным, в субботу в муниципалитете Ла-Побла-де-Фарнальс во время забега с быками Bous al carrer в рамках фестиваля 61-летний мужчина скончался от ударов рогами быка, передает РИА «Новости». Его экстренно прооперировали в местной больнице, однако спасти не удалось.
Как сообщается, незадолго до этого был тяжело ранен еще один пожилой мужчина, рога быка вонзились ему в ноги. Сейчас он находится в стабильном состоянии. В обоих случаях быки подняли мужчин на рога.
Ранее во время ежегодного забега быков по улицам испанской Памплоны на второй день празднования Сан-Фермина 11 человек получили травмы.