Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.9 комментариев
В Испании сбежавший бык убил человека во время забега
В Испании бык убил одного человека и ранил троих во время забега
В испанской провинции Толедо во время празднования в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча бык перепрыгнул ограду, что привело к гибели одного человека и ранениям еще троих.
В испанском автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча произошел трагический инцидент во время популярного мероприятия – забега быков, передает ТАСС. Во время праздника в поселке Пантоха, провинция Толедо, один из быков перепрыгнул через ограду, что привело к гибели одного человека и травмам у еще троих. Такие события в Испании являются традиционными и часто привлекают множество зрителей и участников.
Забеги с быками – яркая испанская традиция, составляющая часть местной культуры и зрелищных мероприятий. В рамках этих гуляний быков выпускают на улицы, а смельчаки бегают от них, стараясь избежать столкновения. Для обеспечения безопасности зрителей устанавливаются специальные ограждения, которые, однако, не всегда могут полностью защитить от непредвиденных ситуаций, как показал данный инцидент.
Службы экстренной помощи региона своевременно отреагировали на произошедшее, предоставив необходимую помощь пострадавшим. Несмотря на существующие меры безопасности, такие случаи напоминают о потенциальной опасности подобных мероприятий. Власти и организаторы будут обязаны пересмотреть методы обеспечения безопасности, чтобы избежать подобных трагедий в будущем.
Ранее сообщалось, что традиционный забег с быками в Испании закончился трагедией. 18-летний житель Сегорбе получил несовместимые с жизнью травмы, сообщили в муниципалитете Сонехи.