Tекст: Катерина Туманова

«Войска объединенной группировки в ходе специальной военной операции продолжают выполнять задачи по освобождению Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. В июне месяце освобождено 29 населенных пунктов и 636 квадратных километров территории», – доложил Путину Герасимов на совещании с командованием Генштаба.

Наиболее высокие темпы продвижения, по его словам, зафиксированы у группировок «Север» и «Восток». При этом украинская сторона пытается скрыть потерю позиций.

«Киевский режим при отсутствии результатов на земле стремится убедить своих западных спонсоров в перехвате у нас инициативы», – отметил глава Генштаба.

По его словам, киевский режим скрывает освобожденные российскими войсками территории под нейтральной формулировкой «перешли в серую зону».

Герасимов заявил, что на Купянском направлении украинское командование безуспешно пытается вернуть утраченные рубежи.

С середины мая потери украинских войск там достигли 2500 человек, уничтожено 772 единицы техники. Одновременно близится к финалу освобождение Красного Лимана, имеющего ключевое логистическое значение.

Южная группировка выбила противника из Константиновки, являющейся важным узлом обороны. На счету подразделений «Центра» и «Востока» числятся десятки взятых под контроль сел, включая Кутузовку и Александровку. Передовые штурмовые группы находятся в девяти км от южных окраин Запорожья.

Российская армия продолжает методично уничтожать военно-промышленный комплекс противника. За месяц нанесено пять массированных ударов по 55 объектам, включая аэродромы и заводы по производству беспилотников. В начале июля высокоточным оружием поражены ключевые авиационные предприятия в Киеве.

В пятницу вечером Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с командным составом. На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки, он также сообщил, что российские войска в ходе СВО в 2026 году освободили 133 населенных пункта. Президент назвал одну из важных боевых задач в условиях атак ВСУ.