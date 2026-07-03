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Путин назвал одну из важных боевых задач в условиях атак ВСУ
В ходе совещания с командованием Генштаба на одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск президент России Владимир Путин отметил, что создание полосы безопасности – одна из важных задач боевой работы.
«Создание этой полосы безопасности является важной частью работы по выполнению общих боевых задач», – передал слова президента его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
При этом размер буферной полосы на границе будет напрямую зависеть от интенсивности атак ВСУ на объекты российской инфраструктуры, уточнил он.
Песков отметил, что президент указал на прямую связь между атаками на российскую инфраструктуру и глубиной буферной территории.
«Создание этой полосы безопасности является важной частью работы по выполнению общих боевых задач», – цитирует Пескова РИА «Новости».
По его словам, российский лидер отметил плановое создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей Украины.
Он добавил, что стратегическая инициатива сейчас полностью принадлежит Москве.
В пятницу вечером Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с командным составом. На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки, он также сообщил, что российские войска в ходе СВО в 2026 году освободили 133 населенных пункта.