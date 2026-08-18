Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.7 комментариев
Петербургская биржа создала механизм поставок бензина конечным потребителям
Торговая площадка Петербургская биржа адаптировалась к ситуации на топливном рынке и создала специальный алгоритм отгрузки горючего с обязательной идентификацией покупателей через железную дорогу.
Финансовая организация ввела дополнительные правила для стабилизации ситуации на внутреннем рынке, передает ТАСС.
«Возможность применения такого биржевого механизма доступна только через ОТП РЖД ввиду обеспечения прослеживаемости товара в адрес конкретных грузополучателей», – заявили в пресс-службе.
Покупатели нефтепродуктов теперь обязаны официально подтвердить свой статус конечного потребителя. Им также необходимо заключить соответствующие договоры с железнодорожной монополией для точной идентификации получателя груза.
К категории конечных потребителей отнесли компании, закупающие горючее для собственных нужд или последующей переработки. Кроме того, в этот список включили владельцев собственных сетей автозаправочных станций и других сбытовых активов.
В середине августа Петербургская биржа запустила торги несколькими марками автомобильного топлива.
Месяцем ранее торговая площадка запрещала перекупщикам приобретать бензин.
Для стабилизации ситуации на внутреннем рынке правительство продлило действие обязательных биржевых продаж горючего.