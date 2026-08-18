Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.7 комментариев
Зеленский не внес кандидатуры на должности глав МИД и минобороны Украины в Раду
Голосование в Верховной раде за назначение новых глав минобороны и МИД на Украине, которое ожидалось 18 августа, не состоится, поскольку Владимир Зеленский не представил в парламент кандидатуры на эти посты, сообщили украинские СМИ.
Украинские СМИ сообщают, что «после перерыва Рада не будет рассматривать назначение министра обороны и министра иностранных дел».
Ранее украинские депутаты заявляли, что на заседании Рады во вторник планировалось провести голосование за новых руководителей минобороны и МИД. Кандидатуры на эти должности так и не были внесены Зеленским в парламент, передает РИА «Новости».
Кроме того, по данным СМИ, Верховной раде Украины может не хватить голосов депутатов за назначение временно исполняющего обязанности министра обороны страны Евгения Хмары на должность главы оборонного ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховная рада ушла на месячные каникулы, не назначив новых министров обороны и иностранных дел Украины.
Ранее Рада проголосовала за назначение министров нового кабинета, исключая руководителей Министерства обороны и Министерства иностранных дел.