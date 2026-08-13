ФСБ задержала готовившего теракты агента украинской разведки в Крыму

Tекст: Алексей Дегтярёв

Фигурантом оказался 55-летний местный житель, который инициативно связался с представителями украинской разведки через мессенджер, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Подозреваемый отправлял кураторам подробную информацию о дислокации воинских частей и систем противовоздушной обороны.

Кроме того, мужчина получил задание организовать теракты на железной дороге и следить за автомобилем военнослужащего в Севастополе.

Реализовать преступные планы злоумышленник не успел благодаря оперативному вмешательству силовиков. Дело завели по статье о госизмене, мужчина арестован.

Месяцем ранее спецслужбы арестовали в Крыму двух собиравших данные о ПВО россиян.

В начале июля силовики задержали в Анапе передававшего координаты систем ПВО мужчину.

В Краснодарском крае оперативники предотвратили подготовку теракта против офицера Минобороны.