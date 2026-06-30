Эксперт рассказал, как правильно поливать огород в жару

Эксперт Туманов: Вечерний полив помогает спасти растения

Tекст: Ольга Иванова

С наступлением летней жары перед дачниками встала дилемма выбора времени полива огорода, пишет Ura.Ru. Андрей Туманов отметил, что споры о том, лучше ли поливать утром или вечером, не утихают, однако в жаркие дни наиболее эффективным он считает вечерний полив. По его словам, к концу дня влага медленнее испаряется и растения получают больше времени для насыщения.

При этом садовод предупредил, что в теплицах вечерний полив может навредить посадкам. В закрытом пространстве повышается влажность, образуется конденсат, и капли, попадая на листья, создают благоприятные условия для развития болезней.

Эксперт поделился приемом полива садовых деревьев, который помогает свести к минимуму испарение влаги с поверхности почвы. Вокруг ствола он советует выкопать несколько ям и лить воду прямо в них: «Так вся вода оказывается внутри пласта почвы и максимально впитывается корневой системой дерева». Затем ямы следует засыпать сухой землей, что продлевает увлажнение. Туманов отметил, что подобный подземный капельный полив широко используют в регионах с нехваткой воды, в том числе в Средней Азии и Израиле, а специальные устройства для такого способа доступны в профильных магазинах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сильную жару ошибки при поливе огорода приводят к пожелтению листьев, остановке роста растений и снижению урожайности.

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