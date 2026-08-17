Вы заметили, как за считанные годы стремительно измельчали знаменитости – хоть кинематографа, хоть шоу-бизнеса, хоть литературы? Они больше не пророки, не трибуны и даже не источники информации.2 комментария
Путин поздравил президента Индонезии с Днем независимости
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Индонезии Прабово Субианто по случаю Дня независимости республики, отметив, что развитие связей между Москвой и Джакартой способствует укреплению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире.
Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Индонезии Прабово Субианто по случаю Дня независимости республики. В своем послании глава государства подчеркнул, что наращивание двусторонних связей отвечает интересам народов обеих стран.
«Отношения между Москвой и Джакартой развиваются весьма успешно, что подтверждают наши с Вами плодотворные контакты. Уверен, что это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин также отметил, что Россия и Индонезия продолжат конструктивную совместную работу по расширению взаимовыгодного партнерства. Это взаимодействие будет развиваться как в двустороннем формате, так и на площадках БРИКС, диалога Россия – АСЕАН и других международных структур.
Летом 2025 года главы государств Путин и Субианто подписали декларацию о стратегическом партнерстве.