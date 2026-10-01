Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
Путин рассказал о встрече с тигром в лесах Приморского края
Путин пошутил о встретившемся ему в Приморье тигре
Президент Владимир Путин с иронией прокомментировал свою встречу с тигром в Приморском крае, отметив, что животное, вероятно, было предупреждено об отсутствии угрозы.
На пленарной сессии клуба «Валдай» Владимир Путин рассказал, что много лет занимается спасением популяции тигров и был инициатором Тигриного саммита в Петербурге. Вспоминая недавнюю встречу с животным в тайге на Дальнем Востоке, он пошутил: «Видимо, тигр, который вышел на дорогу перед нашей машиной, бежал впереди, махал хвостиком – знал, ему, наверное, сообщили, что угрозы нет», передает ТАСС.
Модератор сессии заметил, что у кошек виляние хвостом не всегда означает позитивную реакцию. Путин ответил на это с улыбкой: «Я спрошу в следующий раз!».
О своей встрече с тигром в Приморском крае президент ранее рассказывал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Тогда животное вышло из леса и без опаски шло перед автомобилем.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин во время поездки в Приморский край распорядился не мешать тигру. Тогда было опубликовано видео встречи президента с животным.
Летом российский лидер отметил мировой интерес к восстановлению популяции тигров.