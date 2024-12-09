Засуха за три десятилетия охватила 77,6% суши

Эксперты ООН выявили снижение количества воды в почве в 77,6% регионов с 1990-х годов

Tекст: Мария Иванова

Эксперты Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD) установили, что за последние 30 лет количество воды в почве уменьшилось на 77,6% суши, сообщает ТАСС.

Общая площадь засушливых и пустынных регионов увеличилась на 7,6%. Эти данные были представлены в первом полном отчете по глобальному опустыниванию, подготовленном в преддверии саммита, который впервые пройдет на Ближнем Востоке, в Эр-Рияде.

Исполнительный директор UNCCD Ибрагим Тшау отметил, что проведенный анализ позволил уточнить масштабы кризиса опустынивания на научном уровне и раскрыть угрозу для миллиардов людей. В исследовании участвовали климатологи, почвоведы и гидрологи, которые оценили изменения с 1994 года, когда была подписана Конвенция ООН.

Согласно отчету, площадь пустынных и засушливых регионов возросла с 37,5% до 40,6%. Около 4,3 млн кв. км влажных участков превратились в пустыни, что превышает размеры Индии на треть. Примерно 2,3 млрд человек живет в таких регионах, причем большинство из них в Азии и Африке, где население этих зон выросло на треть за три десятилетия.

В Европе 95% территории испытало снижение влаги в почве, а в Африке и Азии эти показатели составили 88% и 86% соответственно. Это может привести к проблемам с доступом к пище и воде в наиболее населенных регионах планеты. Ученые прогнозируют, что к концу века в засушливых зонах будет проживать почти 5 млрд человек.

Ранее Всемирная метеорологическая организация сообщила, что из-за повышения температуры на Земле гидрологический цикл стал более ускоренным и непредсказуемым, что привело к засухам и наводнениям.

Отметим, что, например, в начале ноября уровень воды в водохранилищах Стамбула опустился ниже 30%, при сохранении темпов потребления и без осадков ее хватало только на 83 дня.

Из-за экстремальной жары, вызванной изменением климата, Западная Африка и Южная Азия могут превратиться в самые опасные для жизни регионы, утверждает CNN со ссылкой на исследования Университета Пердью.

Между тем российские и китайские ученые обнаружили доказательства существования древнего океана на Марсе, основываясь на данных марсохода «Чжужун», работающего на южной части равнины Утопия.