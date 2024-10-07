ООН заявила об ускорении гидрологического цикла из-за глобального потепления

ООН заявила об ускорении и непредсказуемости гидрологического цикла из-за потепления

Tекст: Дмитрий Зубарев

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) представила доклад о состоянии глобальных водных ресурсов, согласно которому повышение температуры на планете стало причиной ускорения гидрологического цикла, сделав его менее регулярным и предсказуемым, передает ТАСС.

Генеральный секретарь ВМО Андрея Селесте Сауло подчеркнула, что в 2023 году температура достигла самого высокого уровня за всю историю наблюдений.

Сауло отметила, что высокая температура и засушливые условия способствовали продолжительным засухам, а также вызвали значительное количество наводнений по всему миру. По ее словам, более теплая атмосфера удерживает больше влаги, что приводит к обильным осадкам, в то время как быстрое испарение и высыхание почв усиливают засушливые условия.

В докладе ВМО также говорится о рекордно низком уровне воды в реках Миссисипи и Амазонки, в то время как на восточном побережье Африки и Северном острове Новой Зеландии наблюдались более высокие уровни стока и наводнений. Организация указала на «преимущественно более сухие, чем обычно, или нормальные условия речного стока» в 2023 году.

Генсек ВМО сравнила состояние водных ресурсов с «канарейкой в угольной шахте изменения климата». Она предупредила о долгосрочной угрозе водных ресурсов из-за таяния льда и ледников. Сауло также отметила, что человечеству все еще недостаточно известно о мировых запасах пресной воды, и нынешний доклад нацелен на улучшение мониторинга и обмена данными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на российской антарктической станции Восток была зафиксирована аномально высокая температура для августа, когда термометры показали -34,2 градуса зафиксировали. Глава ООН Антониу Гутерриш призвал развитые страны выделять ежегодно 100 млрд долларов на «климатическое финансирование». Ученые назвали первые регионы Земли, которые стали непригодными для жизни из-за изменения климата.