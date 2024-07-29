Ученые назвали первые непригодные для жизни из-за изменения климата регионы Земли

CNN: Западная Африка и Южная Азия станут непригодными для жизни из-за жары

Tекст: Валерия Городецкая

Ученые связывают это с высокой плотностью населения и ограниченным доступом к системам охлаждения в этих регионах, сообщил CNN, передает ТАСС.

Исследователи предупреждают, что в будущем очаги экстремальной влажной жары могут появиться даже в некоторых районах США, включая Средний Запад. По мере усиления глобального потепления знойные летние месяцы, подобные нынешнему 2024 году, могут показаться относительно прохладными, полагают они.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно жара приводит к гибели порядка 489 тыс. человек. Однако это число может быть занижено, поскольку смертность от жары сложно отследить, отмечает CNN.

Ранее сообщалось, что из-за глобального потепления в Москве появились новые насекомые.