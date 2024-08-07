Кандидат в вице-президенты США от демократов – буквально никакой. А вернее, все время ускользающий, разный. «Ветеран войны», никогда не видевший не то что войны, а настоящей армии. «Прогрессивный демократ», чью карьеру сделали деньги и поддержка NRA. Сторонник семейных ценностей, превративший аборты в самую растущую отрасль медицинских услуг своего штата.0 комментариев
На станции Восток в Антарктиде зафиксировали рекордно высокую температуру
На российской антарктической станции Восток, расположенной в самой холодной точке Земли, зафиксировали аномально высокую температуру для августа: накануне термометры показали -34,2 градуса.
Ученые полагают, что это событие связано с продолжающимся глобальным потеплением, передает телеканал «Звезда». Обычно в августе средняя температура на станции составляет около -67,6 градуса, а 6 августа прошлого года полярники работали при температуре -82,3 градуса.
Абсолютный минимум для Земли был зафиксирован на станции Восток 21 июля 1983 года. Тогда температура воздуха опустилась до отметки в -89,2 градуса.
Ранее в ООН назвали 2023 год самым жарким за всю историю человечества.