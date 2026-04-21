Экс-глава Саратова Николай Романов разбился в ДТП с грузовиком
Бывший саратовский градоначальник Николай Романов погиб в аварии на трассе в Калининском районе региона в ходе столкновения с грузовиком, сообщил источник в правоохранительных органах.
Происшествие случилось утром 21 апреля, рядом с селом Казачка, в 8.45 (9.45 мск), сказал собеседник ТАСС.
Мужчина 1949 года рождения находился за рулем автомобиля Mercedes. Машина столкнулась с грузовым автомобилем Volvo, в результате чего водитель легковушки скончался на месте.
Николай Романов занимал пост главы городской администрации Саратова в период с 2006 по 2007 год.
