В МИД призвали западные делегации прекратить бесплодные разговоры в ООН

Tекст: Валерия Городецкая

Он подчеркнул, что форум собрался для решения других задач, а для «бесплодных, оторванных от реальности разговоров существует Брюссель», передает ТАСС.

Логвинов отметил, что каждая делегация могла самостоятельно распорядиться тремя минутами, которые были отведены на выступление. По его словам, большинство участников форума обозначили реальные проблемы, мешающие достижению Целей устойчивого развития.

В то же время, глава департамента МИД России обратил внимание, что некоторые западные представители попытались политизировать обсуждение. Он заявил, что эти попытки выглядели искусственно и не нашли поддержки у других участников, поскольку форум был создан для профессионального обмена мнениями, а не политических дебатов.

Ранее МИД России заявил о шансе навести порядок в ООН. Ведомство призвало нового генсека ООН сделать работу над ошибками.