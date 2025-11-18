В РЖД анонсировали запуск новых плацкартов

Tекст: Дмитрий Зубарев

О планах по выпуску новых плацкартных вагонов, оснащенных увеличенными по длине и ширине полками, сообщил заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников на форуме «Транспорт России», передает ТАСС.

Вагон разрабатывается в обновленном габарите, будет шире и длиннее существующих моделей, пассажирский салон увеличится за счет добавления четвертого дополнительного отсека. Вместимость состава возрастет с 54 до 58 мест.

Как уточнил Колесников, сертификация новой модели должна завершиться в 2026 году, а массовое приобретение вагонов РЖД планирует начать уже в 2027 году. Он отметил, что новинка оснастят современной системой кондиционирования в тропическом исполнении и современными удобствами для пассажиров.

В новых вагонах каждое спальное место получит индивидуальные шторки, столики, светильники и розетки USB и 220В. Для удобства предусмотрены две санитарные комнаты и отдельная душевая. Основные параметры полок изменятся: поперечные станут длиннее на 14 сантиметров и шире на 3 сантиметра, боковые увеличатся по длине на 10 сантиметров и по ширине на 4 сантиметра.

Ранее гендиректор РЖД Олег Белозеров сообщал, что первые вагоны данного типа будут курсировать между Москвой и Петербургом в 2025 году, а плацкартные места также предусмотрены для вагонов нового габарита, заявили в ТМХ.

