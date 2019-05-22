В России предложили выпускать приятно пахнущие вагоны

Российский производитель «Трансмашхолдинг» (ТМХ) планирует выпускать пассажирские вагоны с ароматами, например, свежесваренного кофе.

«Один из трендов, которые мы только изучаем, но вероятнее всего, в вагонах с 2023 года начнем уже реализовывать, – это аромадизайн. Это такой новый элемент, когда утром по вагону, например, распространяется запах свежесвареного кофе», – рассказал заместитель гендиректора по развитию пассажирского транспорта ТМХ Александр Лошманов на конференции «Пассажирский рельсовый транспорт России: курс на развитие», сообщает РИА «Новости».

Он также уточнил, что такие ароматы есть, например, в магазинах.

«Сегодня это мировая тенденция. Мы это уже обсуждаем, ищем технические решения, как это сделать. Если заказчик (ФПК) нам это закажет и подтвердит, то мы к 2023 году будем готовы это сделать. Мы видим, что в поездах это будет работать», – сказал он.

Лошманов пояснил, что эта идея будет «дополнительным элементом привлечения пассажиров и комфорта в пути». Так, например, когда поезд будет проезжать поле с красивыми цветами, в вагоне будет распространяется аромат цветов.

Представитель ТМХ также сообщил, что сейчас по заказу РЖД идет производство новых плацкартных вагонов.

В апреле 2019 года «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) и ТМХ презентовали на Рижском вокзале новый вагон купе, где есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка.

«В рамках работы над вагоном-2019, по аналогии с тем купейным вагоном, который был представлен на Рижском вокзале, мы делаем аналогичный плацкартный вагон. Все, что касается общих зон – сервисные, душевые, информационное поле, – все будет реализовано по однотипному сценарию, как и в купейных вагонах», – сообщил Лошманов.

Ранее холдинг РЖД заказывал модернизацию плацкартного вагона у другого предприятия, первые такие плацкарты уже курсируют. В них на полках у каждого пассажира есть шторы, которые можно закрывать по всей длине. Представитель ТМХ отметил, что подобная опция может быть предусмотрена и в их новых вагонах, если этого захочет ФПК.

Планируется, что новые плацкарты ТМХ поставит уже в октябре 2019 года. Всего ФПК заказала у ТМХ до 2025 года 3,7 тыс. пассажирских вагонов на 237 млрд рублей.

Группа «Трансмашхолдинг» является крупнейшим в России производителем пассажирских вагонов, основными покупателями которых является группа РЖД, в частности, «Федеральная пассажирская компания».

Ранее сообщалось, что гендиректор ФПК Петр Иванов прокатился в новом плацкарте и рассказал, что еще будет изменено в вагоне.