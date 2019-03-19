Появились первые замечания к новым плацкартам

Гендиректор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, является дочерним предприятием РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов прокатился в новом плацкартном вагоне и рассказал о впечатлениях.

«Сейчас заградительный барьер сделан так, что можно удобно лечь (высокому человеку). Конечно, высоким людям тяжело в поезде, что делать», – пояснил Иванов, передает РИА «Новости».

По его словам, ему понравилось путешествовать в новом вагоне.

Он добавил, что отзывы пассажиров о новом плацкарте в основном положительные, многие указывали на удобство в плане индивидуального пространства.

Однако были и замечания: «Во-первых, крючки мы не предусмотрели на боковой верхней полке. Считали, что не нужно будет, потому что расстояние очень невысокое, но пассажиры попросили – сделаем. Попросили дополнительный крючок в туалете, чтобы полотенца вешать. Попросили дополнительную полочку, потому что умывальные принадлежности некуда положить. Это мелочи, мы их будем дорабатывать», – пообещал гендиректор ФПК.

Он также отметил, что опасения по поводу того, что после первого рейса пассажиры повредят обустройство вагона, не оправдались.

«Я не сомневаюсь, что наши пассажиры достаточно аккуратны и к новым вагонам будут относиться хорошо и бережно», – сказал Иванов.

Иванов также сообщил, что РЖД планирует сделать пометку на сайте, при которой пассажир, покупающий билеты, мог бы выбрать место в новом плацкартном вагоне.

«Сейчас у нас таких отметок не предусмотрено. С учетом того, что пассажиры, естественно, хотят проехать в новом вагоне. Из Ростова в Москву стопроцентно были выкуплены билеты и сейчас тоже (на поезд Москва – Анапа), но это фактически было как выиграть в лотерею», – отметил Иванов.

В ноябре 2018 года появились фотографии новых плацкартных вагонов РЖД. Концепт предусматривает модульные пространства и пассажирские места со шторами, современный интерьер и вендинговые аппараты. Кроме того, в вагоне полки стали длиннее и шире.