Стало известно, как изменятся полки в новых вагонах РЖД

В новом плацкартном вагоне полки стали длиннее и шире, сообщил начальник технико-технологической службы «Вагонреммаша» Иван Харин.

«Немного длиннее, немного шире. В среднем 20-25 мм шире и 30-35 мм длиннее. Норматив – 1665 длина. Мы его выдерживаем. В норматив вписываемся. В старых плацкартах была несколько меньше», – цитирует Харина РИА «Новости».

Некоторые посетители выставки «Транспорт России», на которой представлен макет вагона, говорили что им кажется, будто коридор в новом плацкарте уже.



«Визуально кажется, что уже. На самом деле все эргономические параметры, которые относятся к коридору, сохранены», – отметил он.

Напомним, в понедельник появились фотографии новых плацкартных вагонов РЖД. Концепт предусматривает модульные пространства и пассажирские места со шторами, современный интерьер и вендинговые аппараты.

Гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочки» РЖД) Петр Иванов сообщал, что стоимость билетов в новых плацкартных вагонах будет не выше, чем в обычных.