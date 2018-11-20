В РЖД рассказали о цене на билет в новых вагонах

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20 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 10:53  |  vz.ru
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«Северный поток – 2» отвлек внимание США от «Турецкого потока»

Путин и Эрдоган напомнили об успехах еще одного газопровода, неугодного США Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Пока США и Украина ожесточенно боролись против «Северного потока – 2», произошло другое важное историческое событие. С опережением графика было закончено строительство морской части газопровода «Турецкий поток». Его свидетелями стали президенты России и Турции. Почему же этот газопровод вызывает меньше шумихи за океаном? Подробности...
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Браудера подозревают в четырех чисто британских убийствах

Браудер мог убирать тех, кто слишком много знал о его махинациях. Таким был МагнитскийФото: Yuri Gripas/Reuters
Юрист Сергей Магнитский, погибший в СИЗО, мог быть отравлен «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия», сообщила Генпрокуратура России. Боевое отравляющее вещество – предполагаемое оружие партнера Магнитского, печально известного финансиста-мошенника Уильяма Браудера. Стали ли сенсационные откровения Генпрокуратуры нашим ответом на «отравление «Новичком»?  Подробности...
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Что будет с последним символом превосходства России в космосе

Строительство МКС начиналось со стыковок российских и американских модулейФото: nasa.gov
Исполнилось двадцать лет самому дорогостоящему искусственному сооружению за всю историю человечества. 20 ноября 1998 года на орбиту был доставлен российский модуль «Заря», ставший первым элементом Международной космической станции (МКС). Как Россия и США соревновались в строительстве орбитальных станций, каким образом появилась МКС и каково будущее подобных проектов? Подробности...
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Киеву уготована печальная участь

«Когда очень тяжело, нужно сжать зубы в кулак», – советует Виталий КличкоФото: Serg Glovny/Zuma/ТАСС
Киевляне признали героя евромайдана Виталия Кличко «провальным мэром». Действительно, дела у украинской столицы идут плохо, и с каждым годом она всё дальше отдаляется от вожделенной Европы по качеству жизни. Но в этом виноваты сами киевляне, позволив себе оторваться от реальности, в которой «матери городов русских» уготована весьма печальная участь. Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Куда позовет труба Макрона и Меркель

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Идея, с которой носится Макрон как со своей собственной и которую благосклонно приветствует Меркель, вообще-то заложена в Договоре о создании Евросоюза. Так как насчет двух армейских структур? Выдержит ли Боливар двоих? Подробности...

Чиновники переехали в дома со стеклянными стенами

Антон Крылов, журналист
Зачем начальнику нарисованный в «Фотошопе» отчет об убранном мусоре или построенной детской площадке, когда он может отправить дрон, который через несколько минут в прямом эфире покажет происходящее на объекте? Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Мультфильм «Маша и Медведь» рушит восприятие России на Западе

Андрей Медведев, Политический обозреватель
С утра до вечера хтонические русские вспоминают Сталина, демонически хохочут, узнав об отравлении Скрипаля и гибели детей в Сирии. И только кучка борцов с режимом тайно собирается, чтобы посмотреть на портрет Немцова. Думаете, я шучу? Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

    Крупнейшие учения НАТО не напугали, а насмешили

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    Как изменили мир русские разведчики-нелегалы

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      В РЖД показали новые плацкартные вагоны

      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

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          В РЖД рассказали о цене на билет в новых вагонах

          20 ноября 2018, 10:52

          Текст: Анна Инсарова

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          Стоимость билетов в новых плацкартных вагонах будет не выше, чем в обычных, сообщил гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочки» РЖД) Петр Иванов.

          «Цена билета, однозначно, не изменится. Цены в плацкартных вагонах регулируются ФАС. Поэтому те цены, которые в плацкартных вагонах были до сегодняшнего дня, они же остаются на новых концептах плацкартных вагонов», – цитирует Иванова РИА «Новости».

          По его словам, разработчик новой концепции «Вагонреммаш» создает полномасштабный образец вагона и планирует в декабре передать первый вагон ФПК.

          «Нам предстоит определить, на каких маршрутах мы будем использовать этот вагон», – сказал он, отметив, что первый новый плацкарт повезет пассажиров в конце декабря 2018 – январе 2019 года.

          После этого в ФПК соберут отзывы пассажиров и решат, распространять ли этот опыт на всю сеть.

          Макет нового плацкартного вагона представлен на стенде РЖД на международной выставке «Транспорт России», проходящей в Гостином дворе в Москве с 20 по 22 ноября. Посетители выставки уже проводят «тест-драйв» интерьера нового вагона.

          Корреспондент агентства отметил, что полки, действительно, выглядят как диваны с подголовниками. У каждого места есть плотные шторы, которыми можно отгородиться от других пассажиров.

          Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году

          В понедельник появились фотографии новых плацкартных вагонов РЖД. Концепт предусматривает модульные пространства и пассажирские места со шторами, современный интерьер и вендинговые аппараты.


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