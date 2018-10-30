Появились фото новых плацкартных вагонов РЖД

Информационные агентства со ссылкой на полученные фотографии рассказали о концепте новых плацкартных вагонов РЖД.

Концепт предусматривает модульные пространства и пассажирские места со шторами, которые можно закрыть в любой момент, современный интерьер и вендинговые автоматы, передает РИА «Новости».

Модульные конструкции создают больше индивидуального пространства. Полки выглядят как диваны с подголовниками, а шторы, которыми можно отгородиться от остальных пассажиров – как вертикальные жалюзи. Предусмотрены розетки, USB-разъемы, индивидуальное освещение.

Интерьер выполнен в светлых тонах, полки – серые, подголовники – красные, столики и перегородки – в цветах светлого дерева.

В туалетах предусмотрены гигиенические души, пеленальные столики, автоматические краны, дозаторы мыла, бумажные полотенца, встроенный фен для рук (фото доступно по ссылке).

В РЖД сообщили, что модель нового плацкартного вагона продемонстрируют в ближайшие дни на международной выставке «Транспорт России» (20-22 ноября).