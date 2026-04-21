Поставки рыбы и морепродуктов из России в Китай выросли на 46%
В первом квартале выручка от продажи отечественных морепродуктов на китайском рынке увеличилась почти наполовину, достигнув 1,1 миллиарда долларов.
За первые три месяца 2026 года Россия существенно нарастила поставки рыбной продукции на азиатский рынок, передает РИА «Новости».
В профильном аналитическом центре уточнили: «Российский экспорт рыбы и морепродуктов в Китай в январе-марте 2026 года вырос (год к году) на 14% в весе и увеличился на 46% в деньгах, до 366 тысяч тонн на сумму 1,1 млрд долларов».
Отгрузки мороженого минтая без головы выросли на 15% по объему и на 45% по выручке, составив 196 тысяч тонн на 315 миллионов долларов. Эксперты объясняют это сокращением отечественного вылова на 7%. В результате китайские переработчики начали активно скупать сырье, опасаясь дальнейшего скачка цен.
Экспорт мороженой трески прибавил 5% в физическом и 60% в стоимостном выражении, достигнув 17 тысяч тонн на 131 миллион долларов. Аналитики подчеркнули, что мировое подорожание этой рыбы вызвано решением профильной комиссии урезать общий допустимый улов в Баренцевом море на 2025 год сразу на 23%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, оптовые цены на минтай на Дальнем Востоке к началу апреля достигли 175 рублей за один килограмм.
В январе поставки российского замороженного минтая в Японию составили около четверти всего прошлогоднего объема экспорта.
По итогам 2025 года Китай увеличил ввоз рыбы на российский рынок до максимальной за десять лет суммы.