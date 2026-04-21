Поставки рыбы и морепродуктов из России в Китай выросли на 46%

Поставки рыбы и морепродуктов из РФ в Китай выросли на 46% до 1 млрд долларов

Tекст: Мария Иванова

За первые три месяца 2026 года Россия существенно нарастила поставки рыбной продукции на азиатский рынок, передает РИА «Новости».

В профильном аналитическом центре уточнили: «Российский экспорт рыбы и морепродуктов в Китай в январе-марте 2026 года вырос (год к году) на 14% в весе и увеличился на 46% в деньгах, до 366 тысяч тонн на сумму 1,1 млрд долларов».

Отгрузки мороженого минтая без головы выросли на 15% по объему и на 45% по выручке, составив 196 тысяч тонн на 315 миллионов долларов. Эксперты объясняют это сокращением отечественного вылова на 7%. В результате китайские переработчики начали активно скупать сырье, опасаясь дальнейшего скачка цен.

Экспорт мороженой трески прибавил 5% в физическом и 60% в стоимостном выражении, достигнув 17 тысяч тонн на 131 миллион долларов. Аналитики подчеркнули, что мировое подорожание этой рыбы вызвано решением профильной комиссии урезать общий допустимый улов в Баренцевом море на 2025 год сразу на 23%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, оптовые цены на минтай на Дальнем Востоке к началу апреля достигли 175 рублей за один килограмм.

В январе поставки российского замороженного минтая в Японию составили около четверти всего прошлогоднего объема экспорта.

По итогам 2025 года Китай увеличил ввоз рыбы на российский рынок до максимальной за десять лет суммы.