Китай увеличил экспорт рыбы в Россию до рекордного уровня

Tекст: Дмитрий Зубарев

Китай в 2025 году существенно увеличил экспорт рыбы в Россию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные китайской таможни. За двенадцать месяцев сумма поставок составила 188,3 млн долларов, что на 34% больше, чем годом ранее, когда объем экспорта достигал 141,1 млн долларов. Этот показатель стал максимальным за последние десять лет.

Наибольшую долю в структуре экспорта занимает замороженная рыба – ее за год поставили на 132,6 млн долларов. Второе место занимает рыбное филе с объемом 52,6 млн долларов, а также сушеная рыба – всего на 2,9 млн долларов.

