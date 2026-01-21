Россия с начала года ввезла 300 тонн рыбы из Гренландии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россия с начала 2026 года импортировала 300 тонн рыбы и морепродуктов из Гренландии, передает РИА «Новости». В Россельхознадзоре уточнили, что основную долю поставок составляют креветки.

В 2025 году импорт достиг 2,6 тыс. тонн, а в 2024 году объем поставок составил 5,4 тыс. тонн. В 2023 году было ввезено 2,5 тыс. тонн рыбы и морепродуктов.

Ранее агентство отмечало, что Гренландия официально прекратила поставки в Россию.

В конце 2022 года власти Гренландии приняли решение приостановить действие договора о рыболовстве с Россией. Межправительственное соглашение, подписанное в 1992 году, предусматривало взаимный обмен квотами на добычу водных биоресурсов в Баренцевом море и рыболовной зоне Гренландии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россельхознадзор ввел временный запрет на ввоз рыбы с одного турецкого и одного гренландского предприятий.