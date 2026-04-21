Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.
Роскачество: Россияне увольняются «в никуда»
Опытные работники из интеллектуальных сфер стали чаще покидать должности без запасных вариантов ради длительного отдыха и переосмысления карьерного пути, заявили в Роскачестве.
Особенную популярность подобный формат смены деятельности приобрел среди менеджеров и сотрудников среднего звена, сообщили в организации «Газете.Ru».
Чаще всего работу на паузу ставят специалисты в возрасте от 28 до 40 лет, обладающие финансовой подушкой безопасности.
«Особенно тенденция заметна в сферах с высокой интеллектуальной нагрузкой и быстрыми изменениями – это IT, маркетинг, продуктовые команды, креативные индустрии», – отметили эксперты.
Аналитики добавили, что молодые кадры до 25 лет редко идут на такой шаг из-за отсутствия накоплений. Работники старше 45 лет также избегают подобных решений, предпочитая стабильность.
Специалисты подчеркнули изменение мотивации граждан. Если раньше уход без гарантий трудоустройства провоцировался выгоранием или конфликтами, теперь люди осознанно выбирают перерыв для обучения, запуска бизнес-проектов или восстановления сил. Подобное поведение постепенно становится вариантом карьерной нормы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне чаще всего увольняются в течение первого года из-за несоответствия зарплаты и отношения руководства.