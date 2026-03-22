Аналитики назвали главные причины ранних увольнений россиян

Стало известно о влиянии зарплаты и руководства на увольнения россиян

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россияне чаще всего увольняются с работы в течение первого года из-за несоответствия зарплаты и фактических рабочих задач, отношения руководства и отсутствия карьерных перспектив, передает РИА «Новости». К такому выводу пришли аналитики платформы Dream Job, проанализировав более 239 тыс. отзывов о работодателях.

В исследовании отмечается, что 26% респондентов упоминают именно оплату труда как основную причину раннего ухода. Основатель и гендиректор Dream Job Борис Курбатов подчеркнул: «На старте важно проговаривать, какие задачи ждут сотрудника и в каком темпе предстоит работать». Еще 24% участников назвали важным фактором качество руководства, а 15% – отсутствие возможностей для карьерного роста.

Также 11% указывают на неподходящий график, высокую нагрузку и частые переработки как причину увольнения. Больше всего ранних уходов фиксируется в сервисных и массовых сегментах: до 48% отзывов в гостиницах, ресторанах и общепите, 46% – в сфере услуг, 43% – в розничной торговле. В креативных индустриях и сфере искусства этот показатель достигает 41-42%.

В крупных и капиталоемких отраслях, таких как добыча и энергетика, доля ранних увольнений ниже – 26-29%. Аналитики связывают это с более сложным входом в профессию и формализованными условиями труда, что снижает вероятность импульсивных увольнений.

Отдельно подчеркивается, что в небольших компаниях с численностью до 50 человек доля ранних уходов достигает 42%, тогда как в организациях с более чем 500 сотрудниками этот показатель снижается до 35%. Эксперты объясняют это большей устойчивостью процессов и предсказуемостью условий в крупных коллективах.

