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В Минздраве назвали число увольняющихся в первый год работы медсестер
Минздрав: Каждая пятая медсестра в России увольняется в первый год работы
21% российских медсестер, пришедших на работу в медицинские организации, увольняются в течение первого года, сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова на всероссийской конференции, сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.
«Мы с пенсионным фондом решили посмотреть, сколько из молодых специалистов, пришедших на должность медицинских сестер, остались работать в своих организациях больше года. Из 69 тыс. почти 15 тыс. медицинских сестер проработали меньше года и уволились. [Это] 21% от пришедших изначально на работу в течение первого года», – уточнила она, передает ТАСС.
По словам Семеновой, в среднем по регионам России этот показатель не превышает 15%. Меньше всего уволившихся в Ивановской и Херсонской областях, а также на Чукотке и в Ямало-Ненецком автономном округе. Наиболее высокие показатели оттока среди молодых специалистов зафиксированы в республиках Тыва (42%), Алтай (41%), Калмыкия (34%), Бурятия (33%) и Курганской области (32%).
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым обратил внимание на необходимость предоставления жилья врачам для решения проблемы нехватки медицинских кадров.
В мае губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский во время встречи с Путиным заявил, что в ряде фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) сохраняется нехватка врачей, в то время как фельдшеры вынуждены трудиться вахтовым методом.