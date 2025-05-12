Губернатор Ивановской области пообещал устранить дефицит врачей в ФАП

Tекст: Валерия Городецкая

Воскресенский сообщил, что около 20 ФАП Ивановской области остаются не полностью укомплектованными врачами, передает ТАСС. По его словам, на данный момент 86% ФАП оснащены необходимыми специалистами, однако по некоторым направлениям сохраняется дефицит кадров.

Губернатор уточнил, что в детском здравоохранении ситуация лучше, а во взрослом секторе наблюдается определенный недостаток врачей. Он отметил: «Если я правильно помню, у нас 21 ФАП не укомплектован – не то чтоб там врача нет, там есть, конечно, фельдшер, но он работает вахтами, получается. Но мы, конечно, этим занимаемся, дожмем».

Воскресенский заверил, что власти региона уже принимают меры для исправления ситуации и рассчитывают в ближайшее время полностью решить вопрос с обеспеченностью врачами в сельских медучреждениях.

Напомним, Путин начал свою рабочую неделю после завершения майских праздников встречей с главой Ивановской области Станиславом Воскресенским.

На встрече Путин отметил, что обеспеченность врачами в регионе остается ниже средней по стране.