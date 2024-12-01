Стало известно о росте уровня стресса работников России на 37% в 2024 году

Уровень стресса работников в России в 2024 году вырос на 37% из-за токсичности и конфликтов

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, рекрутинговое агентство Unicorn Search провело исследование, в котором приняло участие 1 тыс. трудоустроенных россиян. Исследование показало, что рабочий стресс в России в 2024 году увеличился на 37% по сравнению с предыдущим годом.



Эксперты отметили, что токсичность рабочей среды стала более заметной на 21%, уровень тревожности вырос на 14%, обеспокоенность профессиональным выгоранием увеличилась на 13%, а волнение по поводу конфликтов в коллективах возросло на 9%.

Основатель Unicorn Search Дарья Баркова пояснила, что напряжение на рынке труда связано с различными факторами, включая давление от молодых сотрудников, не стремящихся к развитию, и корпоративных психопатов, фокусирующихся на личных достижениях. «Ситуация усугубляется внедрением искусственного интеллекта, который многие воспринимают как угрозу», – добавила она.

Баркова также отметила, что смещение фокуса на молодых сотрудников оставляет специалистов в возрасте от 30 до 50 лет без должной поддержки, что увеличивает финансовую и социальную нагрузку. Все это требует более взвешенного подхода к управлению эмоциональным состоянием сотрудников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство отказалось поддержать законопроект ЛДПР, предлагающий закрепить в Трудовом кодексе порядок депремирования работников, поскольку такая процедура сейчас не допускается Трудовым кодексом.

Работники, обслуживавшие Boeing 737 Max, заявили о слишком высокой нагрузке после инцидента с отвалившейся заглушкой двери из-за нехватки болтов.

Врач-терапевт Александра Медзиновская рекомендовала в первые недели после возвращения из отпуска исключить даже слабоалкогольные напитки. Психотерапевт Евгений Кульгавчук уточнил, что алкоголь может вызывать депрессию и снижение полового влечения у мужчин.

