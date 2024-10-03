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    Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США потеряли контроль над союзниками

    Провал глобализации (а точнее, ее дискредитация Соединенными Штатами) вкупе с резким ослаблением международных институтов (опять же, из-за их дискредитации американцами) привел к тому, что государства стали полагаться на собственные ресурсы и возможности для достижения своих целей.

    7 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Западные элиты правят без оглядки на мнение народа

    Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.

    6 комментариев
    3 октября 2024, 20:44 • Новости дня

    Названы вызывающие депрессию и половую дисгармонию у мужчин напитки и продукты

    Психотерапевт Кульгавчук рассказал о вызывающих депрессию продуктах

    Названы вызывающие депрессию и половую дисгармонию у мужчин напитки и продукты
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Ряд продуктов и напитков может вызвать депрессию. Причем она впоследствии способна привести к снижению полового влечения у мужчин, что еще больше усилит подавленное состояние, сказал газете ВЗГЛЯД психотерапевт Евгений Кульгавчук.

    «Существует ряд продуктов, которые влияют на эмоциональное состояние человека. Но здесь важно определиться в понятиях. Говорить о том, что человек, что-то откусив, сразу впадает в депрессию, будет, конечно, неправильно. Поэтому корректнее говорить о тех продуктах, которые могут привести к снижению фона настроения, лишать нас энергии», – говорит Кульгавчук.

    Первое место, по его словам, среди таких продуктов занимает алкоголь. «Эйфория, которая может накрывать человека при приеме, после интоксикации часто сменяется дисфорией – пониженным фоном настроения с элементами раздражительности, неприязни к окружающим. Слабость, усталость, апатия обусловлены недостатком глюкозы в крови, нервозность может быть связана с дефицитом магния. Снижаются когнитивные функции мозга. Упавший фон настроения, в свою очередь, может провоцировать новое употребление алкоголя, создать порочный круг и привести к запоям», – описывает последствия употребления спиртных напитков врач.

    Мучное и сладости

    К депрессии также приводят кондитерские и хлебобулочные изделия. По словам психотерапевта, легкоусвояемые углеводы способствуют перепадам настроения, а часто сопутствующее ожирение не способствует энергичному образу жизни и хорошей самооценке. «Тут аналогичный с алкоголем  механизм – стресс «заедают». И тем самым становятся еще более «тяжелыми» на подъем», – объясняет специалист.

    К еде, которая способствует снижению фона настроения, можно отнести и сахар. Он способствует дисбалансу инсулина и глюкозы, истощает запасы витаминов группы В, необходимых для стабильного позитивного настроения.

    Мясо и фастфуд

    Жирное красное мясо, к которому можно отнести свинину, баранину и мясные полуфабрикаты, также может привести к негативным психологическим последствиям, продолжает психотерапевт. Эти продукты долго перевариваются, отнимая у человека много энергии: «Как правило, после плотного мясного ужина не хочется придерживаться никаких планов, воплощения идей, сон становится менее качественным А порой после тяжелых застолий человек ощущает себя немного «разбитым».

    Депрессивной едой врач назвал и фастфуд. «Нет ничего плохого, если это разовое употребление. Но при постоянном питании такая насыщенная трансжирами тяжелая пища вместе со сладкой газировкой может на 40 процентов повышать вероятность развития депрессии», – делится Кульгавчук.

    Кофе и энергетики

    Специалист отмечает, что энергетики тоже могут постепенно ухудшать психическое состояние – нервная система буквально «изнашивается» при постоянном повышении стимулирующих дозировок.

    «Кофе – замечательный напиток, но при неумеренном приеме может приводить к проблемам. Он блокирует рецепторы аденозина (нейромедиатора, регулирующего цикл сна и бодрствования) и снижает сигналы о сонливости, усталости. При длительном употреблении кофеина организм адаптируется к его действию и начинает производить больше рецепторов аденозина. И тогда, для достижения того же эффекта, нужно увеличивать дозу кофе. Если же человек перестает употреблять кофеин или снижает его употребление, то он сталкивается с симптомами ломки или абстиненции: снижением концентрации внимания, работоспособности, апатией, головной болью, раздражительностью, унынием, сонливостью», – говорит врач.

    Вторичная сексуальная депрессия

    По его словам, вызванная неправильными питанием и напитками депрессия может спровоцировать снижение сексуального потенциала у мужчин, что еще больше повысит уровень стресса. «Снижение частоты половых контактов и уровня тестостерона – гормона, отвечающего не только за сексуальное влечение, но и за энергию у мужчин – может снижать самооценку, вызывать психологические и сексуальные дисгармонии. А все это, в свою очередь, дополнительно усиливает негативные тенденции», – считает врач.

    При этом он отмечает, что не нужно себя абсолютно во всем ограничивать, но стоит помнить о мере. «Важно вовремя задумываться о качестве своей жизни, осознавать причины деструктивного, неэффективного поведения, вовремя уметь корректировать свое психоэмоциональное состояние не сколько продуктами, сколько изменением мышления, оставаясь деятельным, счастливым и здоровым», – заключил Кульгавчук.

    Ранее директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева рассказала, что сахаросодержащие напитки вызывают привыкание, которое равносильно привыканию к кокаину. Она рассказала о последствиях употребления сладкой воды, а также дала рекомендации по ее замене на свежевыжатые соки и травяные чаи.

    3 октября 2024, 09:34 • Новости дня
    Путин заявил о согласовании новых назначений участников «Времени героев»

    Tекст: Александра Юдина

    Новые назначения участников программы «Время героев» согласованы, в том числе и в администрации президента, заявил в ходе встречи с новым полпредом в Уральском федеральном округе Артемом Жогой глава государства Владимир Путин.

    «Коллеги, с которыми вы проходили обучение в рамках платформы «Время героев», – многие из них уже получили определенное движение», – передает ТАСС слова президента.

    «Но это не все. Практически согласованы новые назначения, четыре человека будут работать на разных должностях в администрации президента, еще один человек будет советником руководителя Федерального агентства воздушного транспорта, еще один – зампредседателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга, еще один ваш коллега – заместителем губернатора Калужской области», – перечислил Путин.

    Президент добавил, что практически согласованы назначения и других участников программы. Так, один из слушателей будет назначен заместителем министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, другой займет должность замминистра цифрового и технологического развития Сахалинской области, еще один участник станет советником заместителя гендиректора Росатома.

    Путин выразил уверенность в том, что участники программы справятся с ответственными должностями.

    «Все это очень серьезная работа, каждое из них является очень серьезным назначением, каждое направление деятельности. Они показали себя самым наилучшим образом не только в боевых условиях, когда им приходилось рисковать жизнью, здоровьем в интересах России, защищая Россию. Но они показали очень хорошие результаты в ходе подготовки на платформе «Время героев». Уверен, они справятся, и, больше того, думаю, для них это только первый шаг в развитии будущей карьеры», – указал он.

    В заключение президент пожелал Жоге «всего самого хорошего».

    Напомним, Путин назначил Жогу своим представителем в Уральском федеральном округе. Жога – участник программы «Время героев», это программа развития для участников специальной военной операции. Программа реализуется по поручению президента России.

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    2 октября 2024, 22:20 • Новости дня
    Путин назначил Жогу своим представителем в Уральском федеральном округе

    Путин назначил участника программы «Время героев» Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе

    Путин назначил Жогу своим представителем в Уральском федеральном округе
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель Народного совета ДНР и участник программы «Время героев» Артем Жога назначен полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе, соответствующий указ подписан главой государства Владимиром Путиным.

    Указ «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе» опубликован на сайте Кремля. «Назначить Жогу Артема Владимировича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», – говорится в тексте документа, который вступает в силу со дня подписания.

    Артем Жога родился в 1975 году в Магаданской области, в 1990-х переехал в Донбасс, жил в Славянске. После начала конфликта в Донбассе вступил вместе с сыном Владимиром в батальон ополчения «Спарта» Арсена Павлова («Моторолы»). После гибели Павлова в 2016 году Владимир возглавил батальон, а его отец стал начальником штаба.

    Владимир погиб в Волновахе в марте 2022 года. Он получил смертельное ранение, прикрывая эвакуацию гражданских лиц, преимущественно женщин и детей. Посмертно ему были присвоены звания Героя России и Героя ДНР. Его преемником на посту комбата «Спарты» стал отец.

    После воссоединения Донбасса с Россией Жога был избран в Народный совет ДНР и стал его председателем. В декабре 2023 года обратился к Путину с просьбой, чтобы тот согласился участвовать в президентских выборах 2024 года. Жога стал одним из сопредседателей предвыборного штаба Путина.

    Полковник Жога – участник программы «Время героев». Это программа развития для участников специальной военной операции. Она реализуется по поручению президента России Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

    Целью программы является подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях. Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, личностное развитие.

    О старте новой образовательной программы для участников и ветеранов СВО президент России Владимир Путин объявил 29 февраля во время оглашения своего ежегодного послания Федеральному собранию. Первого марта начался прием заявок на участие в отборе на Программу «Время героев».

    На сегодня еще девять участников образовательной программы «Время героев» получили новые назначения на ответственные должности: Артур Орлов назначен руководителем «Движения первых», Алексей Кондратьев стал сенатором, Игорь Юргин возглавил Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия), Александр Суразов возглавил Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай, Евгений Чинцов стал спикером гордумы Нижнего Новгорода, Заур Гурциев стал первым замглавы Ставрополя, Роман Кулаков – депутатом Заксобрания Севастополя, Константин Яшин возглавил научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара», Владимир Сайбель стал замначальника департамента социального развития ОАО «РЖД».

    Еще десять участников программы «Время героев» получили кадровые предложения о переходе на новые места работы в Администрации Президента, федеральных и региональных органах власти, государственных компаниях.

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    3 октября 2024, 12:12 • Видео
    Будущее России после Украины. Взгляд из США

    Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

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    3 октября 2024, 17:20 • Новости дня
    Минобороны: ВС России освободили Угледар
    Минобороны: ВС России освободили Угледар
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в результате решительных действий смогли освободить населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны в четверг.

    Освобождением города занималась группировка войск «Восток», указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Ранее бойцы 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ заявили, что группы украинских военных отступали из Угледара беспорядочно, покидая позиции без приказа.

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    3 октября 2024, 08:15 • Новости дня
    Российские силы окружили ВСУ под Лисичанском

    Российские войска создали огневой мешок для ВСУ под Лисичанском в ЛНР

    Российские силы окружили ВСУ под Лисичанском
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные создали полуокружение для украинских войск в районе Лисичанска в ЛНР, что затрудняет их отступление по простреливаемым путям.

    Российские силы сформировали огневой мешок для украинской группировки под Лисичанском, передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что после освобождения населенного пункта Верхнекаменское украинские подразделения в районе Белогоровки и западнее Лисичанска оказались в полуокружении.

    По словам Марочко, практически все пути отступления украинских войск простреливаются российскими силами. Наименьшее расстояние между российскими подразделениями, окружившими вооруженные формирования Украины, составляет около восьми километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продолжили наступление под Макеевкой, заняв стратегическую высоту юго-западнее населенного пункта. В результате российским военным удалось отбить более двадцати атак ВСУ на Луганскую народную республику, уничтожив более 11 тыс. украинских солдат и наемников. Кроме того, российские военнослужащие начали формировать огневой мешок у Северска в Донецкой народной республике для группировки ВСУ.

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    3 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    СВР: Россия и Азербайджан сорвали провокацию США против российского дипломата

    Глава СВР Нарышкин: Россия и Азербайджан сорвали провокацию США против российского дипломата

    СВР: Россия и Азербайджан сорвали провокацию США против российского дипломата
    @ Андреев Владимир/URA.RU/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские и азербайджанские спецслужбы предотвратили попытку провокации против российского дипломата, сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в ходе визита в Баку.

    «Недавно совместными усилиями спецслужб Азербайджана и России удалось предотвратить провокационную угрозу по отношению к одному из российских дипломатов со стороны американцев», – сказал глава СВР, передает РИА «Новости».

    Нарышкин подчеркнул, что «в последнее время мы наблюдаем расширение подрывной деятельности по отношению к учреждениям и гражданам наших стран за рубежом». Он отметил, что недавняя угроза от американцев стала примером попыток вмешательства в дела России и Азербайджана. «Эти силы недовольны тем, что и Россия, и Азербайджан ведут самостоятельную и суверенную политику», – добавил он.

    Программа визита Нарышкина в Баку включала встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и переговоры с руководителями Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности Азербайджана.

    В августе президент России Владимир Путин посетил Азербайджан с двухдневным государственным визитом. Путин и глава республики Ильхам Алиев подписали совместные документы после переговоров.

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    3 октября 2024, 03:19 • Новости дня
    ООН понизила уровень аккредитации российскому журналисту за вопрос Бербок

    Шефу нью-йоркского бюро ВГТРК Богданову понизили уровень аккредитации при ООН за вопросы Бербок

    ООН понизила уровень аккредитации российскому журналисту за вопрос Бербок
    @ кадр из видео канала «Россия 1»

    Tекст: Антон Антонов

    Секретариат ООН понизил уровень аккредитации шефу нью-йоркского бюро ВГТРК Валентину Богданову после конфликта с сотрудниками немецкой дипмиссии. Богданов сообщил, что подвергся нападению на Генассамблее ООН.

    Как рассказал Богданов, «24 сентября, в день открытия Недели высокого уровня на Генассамблее ООН» он увидел Бербок в компании других немецких дипломатов и подошел к ней, чтобы задать вопрос. Это происходило в «микст-зоне, то есть в месте, где пресса соприкасается с дипломатами». «Это рутинная часть работы – получение комментариев», – приводит его слова РИА «Новости».

    Богданов сообщил: «Мой вопрос не предполагал даже развернутого ответа. Он звучит так: «Нужны ли прямые переговоры с Россией по Украине?» Анналена не ответила, отправила нас в кружок немецких журналистов, которые были собраны на лужайке заранее, видимо, она готовилась дать им брифинг».

    Российские журналисты не мешали ей пройти, не приставали с дополнительными вопросами, а «отправились ровно туда, куда она указала». Однако по пути они оказались «атакованы» сотрудником немецкой дипмиссии, который имеет «дурную славу» и ведет себя не всегда адекватно.

    «Он накинулся на нас, позже присоединились к нему и другие представители, не знаю уж, дипломатического корпуса или журналистов, то есть нам не давали принять участие в этой пресс-конференции», – сказал Богданов.

    Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что направил генсеку организации Антониу Гутерришу письмо в связи с понижением уровня аккредитации Богданова, генсек пообещал его рассмотреть. В российской миссии указали, что Богданов, не нарушая никаких норм и принципов ООН, столкнулся «с неадекватной реакцией со стороны пресс-секретаря постпредства ФРГ, включая применение силы»: сначала немецкий дипломат оттолкнул корреспондента, позже не позволил снимать пресс-конференцию Бербок его оператору. Москва требует от секретариата ООН расследования инцидента.

    Богданов заявил, что восстановление его статуса аккредитации важно не только для него лично, но и для российской аудитории, для которой он работает. «На мой личный взгляд, для самой журналистики, для работы журналистов в ООН это очень важный прецедент, потому что должна быть всегда дана правильная, адекватная оценка тем, кто препятствует свободе слова», – отметил журналист.

    Он также подчеркнул, что объяснения понижения статуса, присланные ему на почту, представляют собой «копипаст из правил ООН», отмечая, что это «классическая отписка бюрократа». Богданов считает, что секретариат ООН занял сторону немецких дипломатов, которые препятствовали его работе, применяя физическую силу.

    Журналист выразил удивление тем, что такой инцидент произошел в центре того места, где формируются правила для всего человечества, подчеркнув цинизм происходящего.

    Напомним, это не первый подобный инцидент. В 2019 году в ПАСЕ российская телеведущая Ольга Скабеева подверглась нападению украинского журналиста и представителя украинской делегации.

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    3 октября 2024, 00:30 • Новости дня
    Тело наемника вернули с Украины в Колумбию без внутренних органов

    У наемника из Колумбии Фино на Украине изъяли основные внутренние органы после смерти

    Тело наемника вернули с Украины в Колумбию без внутренних органов
    @ Jonathan Carlile/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Семья наемника из Колумбии Майкла Рамиреса Фино, которого российские военные ликвидировали в ходе специальной военной операции, оказалась шокирована тем, что с Украины тело близким вернули без внутренних органов.

    Фино участвовал в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины в Курской области. Он возглавлял штурмовую группу и был ликвидирован в районе Суджи, предположительно, снайпером. Наемник получил известность, так как часто появлялся на украинском ТВ, пишет «Комсомольская правда».

    Близкие Фино оказались шокированы тем, что в Боготу его тело вернули без основных внутренних органов. Семья обратилась к журналистам, чтобы добиться ответа от Киева в связи с изъятием органов у наемника. Украинский так называемый Интернациональный легион сообщил матери Фино, что изъятие органов прописано в контракте.

    «Оказывается, где-то там мелким текстом было указано, что в случае гибели внутренние органы наемника подлежат изъятию. Мол, кровь, сердце, почки и печень умерших военнослужащих изымают для раненых», – пишет «Комсомольская правда».

    Напомним, уже неоднократно сообщалось о работе «черных трансплантологов», в том числе иностранных, на Украине и рынке человеческих органов в госпиталях ВСУ.

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    2 октября 2024, 23:40 • Новости дня
    В 72-й бригаде ВСУ рассказали о хаотичном отступлении из Угледара

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины рассказали, что группы украинских военных отступали из Угледара беспорядочно, покидая позиции без приказа.

    Украинские СМИ указывают, что успешные действия российских войск вынудили ВСУ отступить, не дожидаясь соответствующего приказа. Украинские военные покидали позиции под ударами дронов и артиллерии, многие считаются пропавшими без вести.

    Один из военных ВСУ заявил: «Когда отход не организован, начинается хаос, это естественное правило войны». Он пожаловался, что некоторые группы военных оказались дезориентированы, оставшись без связи; в результате им пришлось самостоятельно решать, как поступить, и многие выбрали отступление. Позиции покидали по ночам, шли по минным полям по обозначенным следам, чтобы не идти по простреливаемой дороге на Богоявленку.

    Представитель штаба батальона 72-й бригады заявил, что «бригада стерлась в ноль». Рассказывая о ситуации в своем батальоне, он сообщил, что из 350 человек (по штату) людей осталось на один взвод – до 30, включая механиков и водителей. Бойцов пехоты, которые должны были удерживать «полосу» в 2–3 км «было 14–18 человек».

    По мнению украинских военных, командование ВСУ слишком долго не давало приказ об отступлении. Приказ не поступил даже после того, как город оказался в фактическом оперативном окружении и невозможность удержать его стала очевидной, пишут украинские СМИ.

    Напомним, Угледар освобожден российскими войсками. Военнослужащий вооруженных сил Украины раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск из Угледара и потере стратегически важного города.

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    3 октября 2024, 04:27 • Новости дня
    Зеленский включил в «план победы» действия для стран по всему миру
    Зеленский включил в «план победы» действия для стран по всему миру
    @ Ting Shen/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский «план победы» предусматривает меры, которые могли бы осуществить страны «по всему миру», сообщил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

    «План победы, который представила Украина, не только о том, что могла бы сделать Украина», – приводит слова Миллера РИА «Новости».

    Представитель Госдепа отметил, что украинский план включает в себя шаги, которые «могли бы предпринять государства по всему миру». При этом озвучивать подробности Миллер не стал, заявив, что Киев сам должен объявлять о своих инициативах.

    Напомним, американские СМИ сообщали, что президент США Джо Байден критически оценил «план победы», представленный украинским лидером Владимиром Зеленским во время его визита в Вашингтон.

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    3 октября 2024, 10:28 • Новости дня
    ЦАХАЛ понес первые потери в операции на юге Ливана

    ЦАХАЛ сообщил о гибели восьми военнослужащих в Ливане в боях с «Хезболлой»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля сообщила о первых жертвах наземной операции в Ливане, где в столкновениях с «Хезболлой» погибли восемь израильских солдат, включая три капитана.

    Израильская армия, известная как ЦАХАЛ, понесла первые потери во время текущих боевых действий на юге Ливана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times of Israel.

    В ходе операции, нацеленной против «Хезболлы», было убито восемь израильских военнослужащих. Среди погибших – три капитана, два штаб-сержанта и три сержанта первого класса.

    Операция, начатая Израилем, направлена на борьбу с «Хезболлой», которая продолжает оказывать серьезное сопротивление. ЦАХАЛ активно проводит наземные операции, ставя своей целью снизить влияние боевиков в регионе. Власти Израиля подчеркивают, что действия армии направлены на обеспечение безопасности страны и сдерживание террористической угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате массированного ракетного удара Ирана по Израилю было уничтожено более 20 израильских самолетов F-35. По данным агентства Fars, большая часть запущенных иранских ракет достигла целей на израильской территории. В связи с этими событиями, вероятно, были сорваны планы Тель-Авива по наступлению в Ливане, как указывает Military Watch Magazine.

    Коментарии (5)
    3 октября 2024, 08:48 • Новости дня
    Рогов объяснил заявление Зеленского о новой ракете

    Рогов назвал слова Зеленского о новой ракете попыткой прикрыть поставки западного оружия

    Рогов объяснил заявление Зеленского о новой ракете
    @ Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что слова Зеленского о новой ракете служат прикрытием для поставок западного вооружения, включая ракеты, которые могут быть использованы для ударов по России.

    По его словам, заявление Владимира Зеленского о разработке новой баллистической ракеты является лишь прикрытием для поставок западного оружия, передает РИА «Новости».

    Рогов уверен, что под видом новой ракеты Украине могут быть переданы западные технологии и вооружение, которые затем будут использованы для ударов вглубь российской территории. «Это заявление не более чем прикрытие поставок западного оружия, западных ракет, которые режим Зеленского выдаст за украинские, чтобы попытаться нанести удары вглубь России», – отметил он.

    По словам Рогова, украинская сторона за последние десятилетия не смогла разработать ничего нового в сфере вооружений. Максимум, что удавалось украинским конструкторам в этой области, – это модификация советских ракетных комплексов, что, по его мнению, является пределом их возможностей.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина якобы провела летные испытания своей новой баллистической ракеты.

    Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер сообщил, что украинский «план победы» предусматривает меры, которые могли бы осуществить страны «по всему миру». На фоне этих событий Зеленский провел переговоры с руководителями иностранных оборонных компаний на форуме в Киеве, обсуждая расширение сотрудничества и усиление производственных возможностей.

    Коментарии (8)
    3 октября 2024, 06:22 • Новости дня
    Имущество украинского миллиардера арестовано в России
    Имущество украинского миллиардера арестовано в России
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В России арестовано имущество украинского миллиардера Александра Гереги, свидетельствуют документы.

    Имущество арестовали весной, передает РИА «Новости».

    Напомним, в 2022 году парламент Крыма национализировал имущество украинских олигархов, в том числе относящееся к ООО «РусЛайн Ко», учредителями которого выступали и компании Гереги. Он включен в российский санкционный список. До специальной военной операции России на Украине Герега входил в число самых богатых людей на Украине по версии украинского Forbes.


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    3 октября 2024, 10:01 • Новости дня
    Блогер Чекалина задержана за незаконный перевод 251 млн рублей за рубеж

    Блогер Чекалина и бывший муж задержаны за нелегальный перевод 251 млн рублей за рубеж

    Блогер Чекалина задержана за незаконный перевод 251 млн рублей за рубеж
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Блогера Валерию Чекалину и ее бывшего мужа Артема Чекалина задержали на 48 часов по подозрению в незаконной валютной операции на сумму более 251 млн рублей с использованием поддельных документов.

    Блогер Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин задержаны по делу о незаконном переводе более 251 млн рублей за границу, сообщает ТАСС. Правоохранительные органы подтвердили, что они находятся под стражей на 48 часов. Также задержан третий фигурант дела, Роман Вишняк, который, как и Чекалины, является подозреваемым.

    В отношении всех троих возбуждено дело по части 1-й статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вменяемое им преступление связано с проведением валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Это серьезное обвинение, и если вина будет доказана, им может грозить суровое наказание.

    Сумма незаконной транзакции, как ранее заявлялось, составляет 251 млн рублей. Валерия Чекалина, известная как блогер, и ее экс-супруг Артем являются основными фигурантами в этом расследовании. Подозрения в их адрес серьезны, и следствие намерено тщательно изучить все обстоятельства дела.

    Ранее МВД возбудило уголовное дело против блогера Валерии Чекалиной и ее бывшего мужа Артема за валютные операции с использованием подложных документов.

    Арбитражный суд Москвы постановил, что компания ООО «Би Фит», принадлежащая Валерии Чекалиной, должна выплатить более 22 млн рублей за выполнение логистических услуг ООО «Темполайн Логистика».

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    3 октября 2024, 09:27 • Новости дня
    Газпром возглавил рейтинг Forbes самых убыточных компаний России

    Forbes оценил убытки Газпрома в 583,1 млрд рублей вследствие обесценивания активов

    Газпром возглавил рейтинг Forbes самых убыточных компаний России
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Газпром возглавил рейтинг Forbes самых убыточных компаний России 2023 года с чистым убытком в 583,1 млрд рублей, что стало первым убытком компании за 25 лет, он вызван обесцениванием активов.

    Газпром занял первое место в рейтинге самых убыточных компаний России, составленном журналом Forbes, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Forbes. Чистый убыток Газпрома за 2023 год составил 583,1 млрд рублей, что стало первым убытком компании за последние 25 лет. Основными причинами стали обесценивание нефинансовых активов на 1,15 трлн рублей и убыток от курсовых разниц на 652 млрд рублей.

    Несмотря на убытки, чистый денежный поток от операционной деятельности Газпрома вырос на 5%, составив 2,3 трлн рублей в прошлом году. В первом полугодии 2024 года компания уже получила чистую прибыль в размере 1,1 трлн рублей. За неделю после публикации отчетности стоимость акций Газпрома снизилась на 6%, достигнув отметки 154 рубля.

    Кроме Газпрома, в тройку лидеров рейтинга вошли Амурский газохимический комплекс и Ozon. Амурский газохимический комплекс, проект в Амурской области, совместно осуществляемый «Сибуром» и китайской корпорацией Sinopec, занял второе место с убытком в 71,9 млрд рублей. Комплекс еще не начал работать, а его убытки связаны с обесцениванием активов и курсовыми разницами.

    Ozon замыкает тройку лидеров с убытком в 42,7 млрд рублей, что на 27% меньше по сравнению с предыдущим периодом. Убыток обусловлен инвестициями в инфраструктуру и привлечением клиентов, а также инфляцией труда. Прогнозируется, что убытки могут увеличиться в 2024 году из-за роста процентных расходов, связанных с повышением ключевой ставки Центрального банка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Газпром» планирует расширить свой рынок сбыта, рассматривая Африканский континент как перспективное направление. Также компания завершила плановые профилактические работы на магистральном газопроводе «Сила Сибири» и возобновила поставки природного газа в Китай. В результате стоимость акций Газпрома на Московской бирже начала расти после поручения президента России Владимира Путина разработать план развития компании, что привело к увеличению их стоимости на 1,76%.

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    3 октября 2024, 12:48 • Новости дня
    Forbes: Украина направила в Курскую область лучшие шведские и немецкие танки
    Forbes: Украина направила в Курскую область лучшие шведские и немецкие танки
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское военное руководство направило в Курскую область свои лучшие боевые машины, это Strv 122 или Leopard 2A6 шведского или немецкого производства, сообщает зарубежная пресса.

    Эти машины – лучшие танки в арсенале украинской армии, они считаются одними из самых защищенных в мире, передает Ura.ru со ссылкой на Forbes.

    Танки Strv 122 и Leopard 2A6 весят по 70 тонн, они обладают тяжелыми стальными и композитными броневыми слоями. По данным издания, в 2023 году Украине передали десять шведских Strv 122 и 21 немецко-португальский Leopard 2A6.

    В марте Forbes писал, что ВСУ потеряли не менее семи из десяти танков Strv 122.

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