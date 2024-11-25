«Жизнь дорожает, в политике нестабильность, надо сначала обустроиться, обложиться финансовыми подушками». Люди с таким мышлением никогда не будут довольны собой, своей жизнью. Им всегда будет мало. Мало будет именно им, а не ребенку, которому необходимы лишь любящие родители.2 комментария
Власти отклонили законопроект ЛДПР о депремировании
Правительство не поддержало законопроект ЛДПР о депремировании работников
Правительство отказалось поддержать законопроект ЛДПР, который предлагал закрепить в Трудовом кодексе порядок депремирования работников и защитить их от необоснованных действий работодателей.
Правительство не поддержало законопроект ЛДПР, который предлагал закрепить в Трудовом кодексе понятие «депремирование» и установить порядок такой процедуры, сообщает ТАСС.
Согласно проекту, депремирование подразумевает невыплату или уменьшение стимулирующей части зарплаты, но месячная зарплата не должна снижаться более чем на двадцать процентов.
Авторы законопроекта, включая лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и сенатора Вадима Деньгина, утверждают, что он направлен на защиту сотрудников от неправомерных действий работодателей. Однако в правительстве отметили, что предложенные положения противоречат позиции Конституционного суда России, который не допускает произвольную отмену стимулирующих выплат без изменения трудового договора.
В связи с этим, правительство считает, что данное предложение может ухудшить трудовые права работников и не приведет к достижению заявленных целей. Вместо этого, как отмечено в кабмине, правительство уже внесло в Госдуму другой законопроект, предлагающий альтернативный подход к регулированию премий и стимулирующих выплат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты предложили лишать министров премий за опоздания, а также рассматривали возможность увеличения ответственности за нарушения трудовой дисциплины. Сообщалось, что трудовые книжки полностью выведут из обращения к 2025 году в рамках перехода на цифровые формы учета трудовой деятельности.