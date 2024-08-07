CNN: Сотрудники Boeing пожаловались на чрезмерную нагрузку

Tекст: Валерия Городецкая

Национальное управление по безопасности на транспорте (NTSB) начало слушания по инциденту, в ходе которых следователи задавали вопросы сотрудникам Boeing о проблемах безопасности на авиазаводе, передает CNN.

Рабочие заявили, что чувствовали давление, заставлявшее их выполнять работу слишком быстро, что не позволяло избежать ошибок.

«Что касается рабочей нагрузки, мне кажется, что мы определенно пытались выпустить слишком много продукта, верно? – сказал один из опрошенных. – Вот так и совершаются ошибки. Люди пытаются работать слишком быстро».

Другой рабочий заявил, что в процессе сборки самолета всплывало множество проблем, и большую часть работы приходилось переделывать, как это и произошло с вылетевшей дверной заглушкой. По его словам, персоналу пришлось снять ее, чтобы починить некоторые заклепки, при этом рабочие не проходили спецподготовки и «оказались в неизведанных водах».

Один из руководителей рассказал следователям о проблемах низкого морального духа сотрудников и высокой текучести кадров, которая, по его словам, может быть связана с высоким уровнем стресса.

Напомним, в ночь на 6 января Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, следовавший по маршруту Портленд – Онтарио, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета, после того как при наборе высоты у него вырвало панель-заглушку двери и произошла разгерметизация салона.

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) заявил, что дверная заглушка оторвалась во время полета, поскольку самолет покинул завод Boeing без четырех болтов, необходимых для ее фиксации.