    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерный клуб начнет расширяться с Ирана

    Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Можно ли заколдовать законопроект

    Против мошенничества нашим государством ведется самая бескомпромиссная борьба. Но вот мошенничество определенного типа (оккультное) почему-то оказывается неприкосновенным.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Голод как цепная реакция углеводородной ломки

    Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.

    21 апреля 2026, 16:44 • Новости дня

    Путин об СВО: Мы знаем, чем все закончится

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия будет последовательно двигаться к поставленным в рамках СВО целям, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями муниципального сообщества. По его словам, эти цели будут достигнуты.

    Глава государства подчеркнул, что основное внимание будет уделено последовательному выполнению всех поставленных целей, передает РИА «Новости».

    «Боевые действия – всегда вещь чрезвычайно сложная, опасная. Мы знаем, чем все закончится. Но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет (в отношении исхода специальной военной операции), а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, и реализовывать те задачи, которые перед нами стоят. Уверен, они будут достигнуты», – сказал президент России.

    Таким образом глава государства прокомментировал прозвучавшее на встрече мнение о том, что «враг уже тоже» не сомневается в победе России

    «Там просто думают, как это все оформить», – пояснил президент.

    Ранее Путин заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения. Он подчеркивал, что цели СВО будут достигнуты.

    20 апреля 2026, 19:07 • Новости дня
    Берлин вызвал посла Нечаева из-за публикации данных о европейских заводах БПЛА
    Берлин вызвал посла Нечаева из-за публикации данных о европейских заводах БПЛА
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Внешнеполитическое ведомство Германии пригласило для беседы дипломата Сергея Нечаева из-за обнародования информации о европейских заводах, выпускающих беспилотники для Киева.

    Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла в Берлине Сергея Нечаева после публикации Министерством обороны РФ данных о европейских производителях беспилотников для нужд Киева, передает ТАСС. Заявление немецкого дипломатического ведомства было размещено в социальной сети X.

    «Прямые угрозы России против целей в Германии являются попыткой ослабить нашу поддержку Украины и проверить нашу сплоченность», – подчеркнули в немецком министерстве. В ведомстве добавили, что не позволят себя запугать, назвав подобные заявления и любую шпионскую деятельность в стране абсолютно неприемлемыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России опубликовало список адресов европейских производителей беспилотников. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал эти предприятия потенциальными целями для российских военных. Российское военное ведомство расценило действия европейских стран как намеренный шаг к эскалации обстановки.

    20 апреля 2026, 19:20 • Новости дня
    Глава завода «Ракета» объяснил решение не копировать «часы Путина»
    Глава завода «Ракета» объяснил решение не копировать «часы Путина»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Часовая фабрика «Ракета», расположенная под Петербургом и возрожденная британским юристом Дэвидом Хендерсоном-Стюартом, решила не делать массовой копии часов, идентичных тем, которые носит президент России Владимир Путин, несмотря на многочисленные запросы клиентов.

    В интервью Reuters Хендерсон-Стюарт подчеркнул, что многие покупатели действительно хотели бы получить аналогичные изделия, однако руководство завода отказалось от такой идеи, передает «Царьград».

    «Я никогда не нашел бы ничего столь же интересного, как «Ракета», на Западе», – отметил Хендерсон-Стюарт. Под его руководством предприятие сосредоточилось на выпуске премиальных часов, делая акцент на российском происхождении продукции.

    После введения западных санкций объемы торговли «Ракеты» сократились, однако уход зарубежных люксовых брендов открыл новые возможности для отечественной марки. Детали аксессуаров президента, в том числе часы, не раз попадали в поле зрения СМИ, а надпись «Сделано в России» на часах, которые носил Путин, привлекла особое внимание покупателей.

    Тем не менее, несмотря на волну интереса, руководство фабрики приняло принципиальное решение не выпускать массовую копию президентской модели.

    В марте на руке президента Владимира Путина во время заседания Совета по культуре были часы с надписью Made in Russia на циферблате.

    20 апреля 2026, 17:35 • Видео
    Евросоюз убил мечту Украины

    На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    20 апреля 2026, 20:38 • Новости дня
    Еврокомиссар сравнил объемы производства вооружений в России и ЕС

    Кубилюс: Россия превосходит страны ЕС в производстве вооружений

    Еврокомиссар сравнил объемы производства вооружений в России и ЕС
    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на слушаниях в Европарламенте заявил, что Россия значительно опережает Евросоюз по производству ключевых видов вооружений.

    По его словам, в прошлом году Россия произвела 1 100 крылатых ракет, тогда как страны ЕС – только 300, передает ТАСС. Кроме того, Россия выпустила 900 баллистических ракет, а Евросоюз не произвел ни одной.

    Кубилюс также сообщил, что Россия изготовила 4 млн артиллерийских снарядов, тогда как совокупное производство стран ЕС составило 2 млн. Он подчеркнул, что эти данные были получены «в открытом доступе».

    Еврокомиссар назвал ситуацию «серьезным вызовом» для Евросоюза. Он заявил, что ЕС должен производить больше вооружений, чем Россия, если хочет «эффективно сдерживать» страну в военном отношении.

    Ранее генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов заявил о рекордных масштабах выпуска вооружений в России.

    Ранее «Калашников» анонсировал увеличение производства боевого стрелкового оружия.

    21 апреля 2026, 01:19 • Новости дня
    Небензя обвинил Зеленского и европейских лидеров в желании продолжить конфликт
    Небензя обвинил Зеленского и европейских лидеров в желании продолжить конфликт
    Tекст: Антон Антонов

    Главной причиной неурегулированного кризиса на Украине является желание Владимира Зеленского и большинства европейских лидеров продолжать конфликт, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Зеленский же и большинство европейских лидеров стремятся не к миру, а к продолжению войны, и это главная причина, по которой украинский кризис до сих пор не урегулирован», – заявил постпред России в ходе заседания Совета Безопасности.

    По словам дипломата, в Киеве отсутствует здравая политическая сила, способная противостоять замыслу использования простых украинцев в интересах Европы. Он отметил, что нынешнее руководство страны продолжает слепо исполнять эту волю, однако итог такого сценария будет трагичным, передает РИА «Новости».

    Небензя добавил, что Украина фактически экспортирует лишь наемников и оружие, которые затем появляются в различных конфликтных точках по всему миру. Ситуация на Украине остается крайне тяжелой, подчеркнул постпред.

    По его словам, обычные украинские граждане отказываются воевать за коррумпированное руководство, уклоняются от службы и дезертируют. Дипломат рассказал, что украинские мужчины дают отпор сотрудникам военкоматов и радикалам, при этом охота на людей идет повсеместно: их забирают с улиц, из транспорта, больниц и магазинов, зачастую применяя жестокое насилие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя обвинил украинские власти в нежелании искать пути к миру. Российский дипломат упрекнул европейских политиков в создании ложного образа миролюбивого Владимира Зеленского.

    20 апреля 2026, 17:28 • Новости дня
    Матвиенко предложила усложнить процедуру разводов
    Матвиенко предложила усложнить процедуру разводов
    Tекст: Валерия Городецкая

    Процедура развода в России должна быть более сложной, особенно в семьях с детьми, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина – сила России».

    Она подчеркнула, что в странах Запада, таких как Франция и Британия, бракоразводный процесс может длиться два года и больше, тогда как в России развод оформляется намного проще даже при наличии детей, передает ТАСС.

    «У нас пришли, написали заявление, двое-трое детей. И свободны. Так не может быть, так не должно быть», – отметила Матвиенко.

    Также она сравнила ситуацию с процедурой прерывания беременности, напомнив, что для женщин предусмотрено время на обдумывание. Спикер Совфеда подчеркнула важность гуманного подхода к бракоразводному процессу, чтобы не допускать поспешных решений и минимизировать страдания детей.

    Ранее депутат Буцкая призвала сделать обязательной процедуру примирения супругов при разводе, особенно для семей с детьми.

    21 апреля 2026, 08:23 • Новости дня
    Генштаб рассказал о весеннем продвижении российских войск в зоне СВО
    Генштаб рассказал о весеннем продвижении российских войск в зоне СВО
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ВС России наступают в зоне проведения специальной военной операции, освобождены ряд населенных пунктов, полностью взята под контроль территория ЛНР, сообщил начальник Генштаба российской армии Валерий Герасимов.

    Вооруженные силы России освободили населенные пункты Бойково и Луговское в ходе активных наступательных действий, говорится в тезисах Герасимова, приведенных в каналe Max Минобороны.

    Штурмовые подразделения группировки «Восток» продолжают продвигаться западнее Гуляй-Поля, ведя бои в Воздвижевке и на подступах к Верхней Терсе и Комсомольскому.

    «В течение марта-апреля российскими войсками освобождено 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории», – указал Герасимов.

    Всего с начала года под контроль перешло 80 населенных пунктов и более 1700 квадратных километров, а также полностью завершено освобождение ЛНР.

    Группировка «Центр» освободила Гришино и Павловку. В Днепропетровской области создается полоса безопасности, где более 75% Новопавловки уже находится под контролем российских сил. Группировка «Днепр» освободила Веселянку и ведет уличные бои в Орехове и Запорожце.

    Герасимов добавил, что самые активные боевые действия проводятся на Краснолиманском направлении. Штурмовики освобождают Красный Лиман, под контроль взято около 70% территории города.

    Группировка «Южная» продвигается в районе Славянско-краматорско-константиновского укрепрайона, освободив Диброву. Идут бои в Константиновке, Кривой Луке и пригородах. Группировки «Север» и «Запад» также развивают наступление, освободив ряд населенных пунктов в Сумской и Харьковской областях, а также ликвидировав окруженного противника южнее Купянска-Узлового.

    Ранее ВС России освободили Зыбино в Харьковской области. Также были взяты под контроль Волчанские Хутора в том же регионе.

    21 апреля 2026, 15:59 • Новости дня
    Путин призвал ускорить восстановление жилья в Дагестане после паводков
    Путин призвал ускорить восстановление жилья в Дагестане после паводков
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал не затягивать с оценкой ущерба и принятием решений о восстановлении разрушенного жилья в Дагестане, подчеркнув, что помощь должна быть оказана даже тем жителям, чьи дома были построены с нарушением законодательства.

    В ходе встречи с представителями муниципального сообщества Путин подчеркнул, что важно не замедлять работу и своевременно принимать решения о том, что и в каком объеме должно быть восстановлено, передает РИА «Новости».

    «Очень важно не терять темпа при обследовании пострадавших территории, при обследовании домовладений, не терять темпа и своевременно принимать решения по тому, что и в каком объеме должно быть восстановлено», – сказал он. Надо помочь с восстановлением жилья в Дагестане даже тем, у кого оно было построено без должного оформления, добавил Путин.

    Ранее Путин поручил федеральному правительству и МЧС регулярно докладывать о ходе ликвидации последствий паводков в Дагестане и оказанной помощи пострадавшим.

    Глава государства поблагодарил волонтеров за помощь пострадавшим в Дагестане. Ущерб от паводков в Чечне и Дагестане оценили в 1 млрд рублей.

    21 апреля 2026, 12:06 • Новости дня
    Скачко: Зеленский почувствовал слабость Трампа

    Политолог Скачко: Зеленский почувствовал слабость Трампа из-за неудач на Ближнем Востоке

    Скачко: Зеленский почувствовал слабость Трампа
    Tекст: Олег Исайченко

    Если республиканцы проиграют Конгресс в ноябре, то глава Белого дома окажется «сбитой уткой». Видимо, Владимир Зеленский посчитал, что он уже «пересидел» Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский усомнился в том, что что президент США может быть гарантом мира на Украине, а также раскритиковал членов американской переговорной группы.

    «Последние заявления Владимира Зеленского говорят об одном: он демонстративно становится на сторону европейских антитрампистов. В эту группу входят в частности Британия, Германия и Франция», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    По его мнению, неслучайно именно сейчас Зеленский решил обрушиться с критикой на американских переговорщиков и президента США. «Он почувствовал слабость вашингтонской администрации, которая терпит неудачи на Ближнем Востоке», – уточнил собеседник.

    Кроме того, Зеленский, видимо, решил, что он уже «пересидел» Дональда Трампа и потому может хамить американцам, продолжил эксперт. «Если республиканцы проиграют Конгресс в ноябре, то глава Белого дома окажется «сбитой уткой». Он не сможет принять какие бы то ни было антиукраинские решения – законодатели просто будут все блокировать», – детализировал Скачко.

    «Другими словами, в Киеве считают, что Трампа – как политика – уже можно списывать», – добавил он. Вместе с тем, политолог углядел в словах Зеленского приглашение американского лидера к торгу: «если Вашингтон снова переключит все внимание на Украину, то Киев «отскочит» от хулителей президента США».

    Слова же о том, что визит американской переговорной группы нужен самим представителям США, свидетельствуют о незаинтересованности Зеленского в урегулировании украинского кризиса, подчеркнул спикер. «Что называется, базовые установки остаются неизменными. Прекращение конфликта для него означает конец политической карьеры и причем дальнейшие его перспективы незавидны», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что американский лидер не может быть гарантией мира на Украине. «Президент Трамп еще два с половиной года, а что потом будем делать?», – заявил он в интервью ICTV, опубликованном на YouTube. При этом он также раскритиковал дипломатические подход США к посредничеству в урегулировании текущего конфликта.

    В частности, Зеленского возмутился действиям спецпосланника президента Штатов Стива Уиткоффа и зятя главы Белого Дома Джареда Кушнера. «Это неуважение – поехать в Москву, но не приехать в Киев», – отметил он. В то же время, по его мнению, не стоит «делать сенсацию» из ранее анонсированного визита американских переговорщиков на Украину.

    «Это нужно им, а не нам», – добавил Зеленский. На этом фоне он также подчеркнул нежелание Киева выводить войска из ДНР и ЛНР, поскольку это будет означать стратегическое поражение ВСУ. Он напомнил, что в данных регионах построены фортификационные сооружения и защитные линии. В случае, если Украина их лишится – страна якобы заметно ослабнет.

    В Москве заявления Зеленского встретили негативно. Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, Киев, как и многие другие европейские акторы, «стремится не к миру, а к продолжению войны, и это главная причина, по которой украинский кризис до сих пор не урегулирован». Дипломат также добавил, что сейчас в республике нет политических сил, способных остановить использование простых граждан в качестве расходного материала.

    По его оценке, общество на Украине отказывается воевать за коррумпированное руководство: многие уклоняются от службы, дезертируют. Однако «охота» на людей идет повсеместно: их забирают с улиц, из транспорта, больниц и магазинов, зачастую применяя насильственные методы.

    Напомним, издание Reuters сообщало, что визит Уиткоффа и Кушнера в Киев изначально планировался в середине апреля. В частности, возможной датой встречи называлось 12 апреля – дата православной Пасхи. Кроме того, отмечалось, что республику также может посетить и сенатор США Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    21 апреля 2026, 10:45 • Новости дня
    Bloomberg заметило массовое сопротивление украинцев призыву в ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    На Украине растет число нападений на сотрудников военкоматов: в прошлом году зафиксировано 341 происшествие, некоторые с применением ножей и смертельными исходами, отмечает Bloomberg.

    Агрессия в отношении сотрудников территориальных центров комплектования достигла беспрецедентных масштабов, сообщает Bloomberg.

    По данным местной полиции, в прошлом году зафиксировано 341 подобное происшествие, а с начала текущего года произошло уже более 100 конфликтов. Недавно в Луцке группа подростков отбила у патруля задержанного мужчину.

    «Появление агрессивной позиции у части общества, которая может привести к конфликтам, является серьезной проблемой», – заявил глава киевского исследовательского института «Пента» Владимир Фесенко. Эксперт также добавил, что государству необходимо жестко реагировать на подобные настроения.

    Власти разыскивают около 2 млн уклонистов за нарушение правил воинского учета. Ситуация накаляется: в начале апреля во Львове служащий таможни нанес смертельное ножевое ранение военкому во время проверки документов. Минобороны Украины признало необходимость скорейшего реформирования системы мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники военкомата в Киеве силой вывели мужчину из маршрутки на глазах у пассажиров.

    Жители Каменца-Подольского отбили молодого человека у представителей территориального центра комплектования.

    Западные СМИ зафиксировали рост случаев применения насилия против украинских военных комиссаров.

    20 апреля 2026, 21:40 • Новости дня
    В России начат эксперимент по отсрочке НДС при импорте товаров

    Путин подписал указ о начале эксперимента по отсрочке уплаты НДС при импорте товаров

    В России начат эксперимент по отсрочке НДС при импорте товаров
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил указ о проведении до 30 июня 2027 года эксперимента по отсрочке уплаты налога на добавленную стоимость при импорте товаров в страну.

    Согласно документу, размещенному на портале правовых актов, отсрочка предоставляется сроком до трех месяцев и будет беспроцентной. Это позволит компаниям, участвующим в эксперименте, временно не перечислять НДС при ввозе товаров в Россию.

    Ранее Путин поручил упростить выбор налогового режима для малого бизнеса.

    21 апреля 2026, 09:26 • Новости дня
    «Зеленоградский Чикатило» погиб в зоне спецоперации

    Серийный убийца «зеленоградский Чикатило» погиб в зоне спецоперации

    Tекст: Ольга Иванова

    Отправившийся добровольцем на фронт бывший милиционер и серийный маньяк Юрий Гриценко лишился жизни во время несения службы в санитарно-эвакуационном взводе.

    О смерти серийного убийцы Юрия Гриценко сообщает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал Shot. «Зеленоградский Чикатило» Юрий Гриценко погиб в зоне СВО, его тело опознали только недавно», – передает издание. Всего на его счету числятся пять жертв.

    В сентябре 2023 года осужденный досрочно вышел из мордовской колонии и присоединился к отряду «Шторм Z». Из-за слабого здоровья мужчину перевели в санитарно-эвакуационный взвод. Родственников у погибшего не осталось, поэтому, по предварительным данным, его похоронят на территории Луганской народной республики.

    Гриценко служил в милиции, но был уволен за пьянство. Первой его жертвой стала женщина легкого поведения, которую он забил сковородкой, после чего преступник начал нападать на прохожих с молотком в Зеленоградском лесопарке. В ноябре 2001 года маньяка задержали благодаря водителю автобуса Анатолию Сухову, услышавшему крики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самарский «лесной маньяк» Дмитрий Ворошилов вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

    Сын серийного убийцы Андрея Чикатило отправился на фронт на стороне украинской армии. Позже мужчина пропал без вести в ходе боевых действий в Харьковской области.

    21 апреля 2026, 09:59 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о потере ВСУ почти 2 млн человек за время СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ потеряли за все время СВО около 2 млн военнослужащих, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Минобороны генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

    Алаудинов заявил, что потери вооруженных сил Украины за все время спецоперации на Украине приблизились к двум миллионам человек, передает ТАСС.

    «Потери, которые Украина понесла за время СВО, за эти четыре года, можем примерно предполагать, что около 2 миллионов человек. 1,7 млн – это утечка, которая была несколько месяцев назад, после этого мы должны просто подумать, посчитать, какое количество еще дополнительно погибло. Это уже цифра, которую мы можем предположить, что приближается уже к 2 миллионам, или уже за 2 миллиона. Поэтому это, конечно, очень тяжелая ситуация», – заявил Алаудинов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года суммарный урон противника превысил отметку в 1,08 млн человек.

    В сентябре Апты Алаудинов оценил безвозвратные потери украинской армии в 1,7 млн солдат.


    21 апреля 2026, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковское Ветеринарное и Гришино в ДНР
    Российские войска освободили харьковское Ветеринарное и Гришино в ДНР
    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Ветеринарным в Харьковской области, а группировка «Центр» освободила Гришино в ДНР.

    Группировкой «Север» нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Землянок, Терновой и Избицкого Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Новой Сечью, Павловкой, Хотенью, Храповщиной, Кондратовкой и Миропольем.

    При этом противник потерял более 190 военнослужащих, бронетранспортер, орудие полевой артиллерии, станцию РЭБ, склад боеприпасов и 14 складов матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» освободили Гришино в Донецкой народной республике (ДНР). Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, егерской бригад ВСУ, бригадам морской пехоты нацгвардии в районах Новопавловки, Веселого Днепропетровской области, Калинино, Кучерова Яра, Белицкого, Красноярского, Доброполья и Торского ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 340 военнослужащих, бронемашина, пикап и орудие полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Кутьковки, Великой Шапковки, Боровой, Шийковки, Новосергеевки Харьковской области, Красного Лимана и Святогорска ДНР.

    Потери ВСУ составили до 195 военнослужащих, две бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Алексеево-Дружковки, Рай-Александровки, Криваой Лука, Николаевки и Константиновки ДНР.

    Противник потерял свыше 195 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ. Уничтожены склад боеприпасов и четыре склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее российские войска освободили Зыбино в Харьковской области.

    До этого они взяли под контроль Волчанские Хутора в Харьковской области.

    20 апреля 2026, 20:15 • Новости дня
    В СПЧ увидели разжигание вражды в песне «Я люблю Мухаммеда»

    Член СПЧ Боровова увидела в песне «Я люблю Мухаммеда» разжигание вражды

    В СПЧ увидели разжигание вражды в песне «Я люблю Мухаммеда»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Песня исполнительницы Айрен Коль (Ирины Николаевой) «Я люблю Мухаммеда» дискредитирует автора и уничтожает государствообразующую составляющую, заявила член президентского Совета по правам человека Ирина Боровова на круглом столе в Общественной палате.

    По ее словам, произведение разжигает межконфессиональную вражду, и она получает жалобы на подобный контент от родителей, школьных организаций и православного сообщества, передает РБК. Боровова привела пример письма, где содержались претензии к песне, и подчеркнула, что в припеве явно усматривается разжигание вражды.

    «Если вдуматься в слова, которые трактуются в ее песне, очень ярко усматривается в тексте припева этой песни разжигание межконфессиональной вражды», – отметила Боровова.

    Также она подчеркнула, что, несмотря на свободное правовое поле и свободу слова, подобный контент «дискредитирует автора и уничтожает нашу государствообразующую составляющую». В связи с этим Боровова предложила «поставить задачу правительству и соответствующим органам отработать системность подходов, чтобы такого рода деструктивный контент не попадал в правовое поле и СМИ».

    Модератор мероприятия Станислав Корякин напомнил, что важно соблюдать баланс между защитой интересов общества и творческой свободой. Он отметил, что экспертная оценка необходима не для полного запрета творчества, а для создания здоровой среды.

    Ранее с критикой песни Айрен Коль выступала и другая представительница СПЧ Марина Ахмедова, отметившая, что «разумный человек не станет петь такие слова».

    21 апреля 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин заявил о создании зоны безопасности на границе с Украиной
    Путин заявил о создании зоны безопасности на границе с Украиной
    Tекст: Ольга Иванова

    Россия продолжит работу над созданием защитного кордона ради обеспечения спокойствия приграничных субъектов страны, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин во время совещания с руководителями муниципальных образований заявил о планомерном выстраивании защитного кордона на границе с Украиной, передает РИА «Новости». По словам главы государства, эта работа будет продолжаться вплоть до полного обеспечения спокойствия сопредельных регионов страны.

    «Вот та зона безопасности, о которой мы говорим, постепенно, постепенно, но она создается на сопредельной территории. Мы так и будем дальше действовать, пока не устраним угрозу для наших приграничных регионов», – подчеркнул российский лидер в ходе встречи во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал создание полосы безопасности вдоль границы одним из приоритетов спецоперации.

    Глава государства отметил регулярные обстрелы Белгородской, Брянской и Курской областей со стороны ВСУ.

    Эксперты оценили необходимую глубину демилитаризованной зоны в 50-80 километров.

    Лавров заявил о провале попыток США вытеснить Россию из Ливии
    Трамп отказался продлевать перемирие с Ираном
    ВМС США перехватили неопознанный танкер
    Российский прибор для изучения Луны установили на китайский зонд
    ЕК призвала страны ЕС не закрывать АЭС
    В Польше решили запретить пролет самолета Фицо в Москву на 9 Мая
    Названа причина смерти звезды сериала «Реальные пацаны» Мубинова

    Тяжелейший энергетический кризис нарастает вопреки надеждам на мир

    Срыв перемирия на Ближнем Востоке заставил цены на нефть и газ снова резко вырасти. Страхи, что тяжелейший энергетический кризис затянется надолго, обоснованно вернулись на рынки. Движение через Ормузский пролив снова обнулилось. К чему это приведет? Подробности

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Зеленский поверил, что «пересидел» Трампа

    Владимир Зеленский, неоднократно позволявший себе резкие заявления в адрес разных политиков, нахамил американским переговорщикам. Зеленский усомнился, что Дональд Трамп может быть гарантом мира на Украине, так как тот через 2,5 года покинет свой пост, а также назвал поездку Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву неуважением. Почему украинский лидер решился дерзить властям США? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Иран открыл Ормуз. Войне конец?

      Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

