Tекст: Мария Иванова

На Харьковском направлении были поражены формирования мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Казачьей Лопани и Волчанска Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери противника при этом составили до 70 военнослужащих, бронетранспортер и артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ и склад с горючим.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Купянском, Каменкой, Двуречной, Кондрашовкой, Загоруйковкой Харьковской области и Торским Донецкой народной республики (ДНР).

При этом ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, бронемашину, два пикапа и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и два склада боеприпасов, отчитались в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады спецназначения «Азов» (признан террористическим в России) и штурмовой бригады нац полиции Украины в районах Северска, Марково, Часова Яра, Дылеевки и Александро-Калиново ДНР.

Противник потерял до 275 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, пять пикапов и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, перечислили в Минобороны.

Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, пехотной, егерской бригад, двух бригад беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты у Шевченко, Котлино, Красноармейска, Сергеевки, Новосергеевки и Удачного ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 420 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, в том числе французский бронеавтомобиль VAB и американский HMMWV. Уничтожены три пикапа, два орудия полевой артиллерии и мобильная станция РЭБ.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, егерской, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны поблизости от Шевченко, Новополя, Воскресенки, Вольного Поля и Ялты ДНР, отчитались в Минобороны.

Потери противника при этом составили более 160 военнослужащих, танк, два орудия полевой артиллерии, в том числе польская 155-мм самоходная артустановка Krab.

А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Новоандреевки, Степового Запорожской области, Антоновки и Янтарного Херсонской области.

Были уничтожены до 50 военнослужащих, бронемашина, станция РЭБ, два склада с боеприпасами и склад горючего, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ на Белгородском направлении.

А в минувшие выходные российские войска освободили Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области.