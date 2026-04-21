Проект евробюрократии терпит крах в еще одной балканской стране

Tекст: Геворг Мирзаян

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эммануэль Макрон приложили колоссальные усилия для создания послушной правящей коалиции в Румынии, собранной по итогам парламентских выборов в декабре 2024 года. Основной коалиции стали левые социал-демократы, к ним добавились либерал-консерваторы из «Национальной Либеральной партии», либералы из «Союза спасения Румынии» и местная партия румынских венгров. Все эти различные политические силы собрали вместе под лозунгом «приверженности европейским и евроатлантическим взглядам».

Сделано это было потому, что, по мнению руководства ЕС, от этих взглядов Румыния могла отойти – из-за вероятной на тот момент победы на грядущих президентских выборах консерватора Кэлина Джорджеску. Или же другого кандидата с подобными взглядами. «ЕС составил это пестрое румынское правительство, чтобы не допустить во власть евроскептиков. И другого выхода в логике военного времени у ЕС не было», – объясняет газете ВЗГЛЯД доцент Финансового университета Вадим Трухачев.

Однако столь разные партии, объединенные лишь ориентацией на ЕС, в итоге так и не смогли долго просуществовать в одной упряжке. 20 апреля правящая коалиция рухнула. Один из ее членов – Социал-демократическая партия – вышла из нее и отозвала поддержку премьер-министра Илие Боложана. По словам руководства партии, по той простой причине, что либеральное правительство не защищало интересы народа.

«Когда мы присоединились к этой коалиции в июне прошлого года, у нас было три ключевых приоритета: защита уровня жизни, продолжение жизненно важных инвестиций и поддержка национальной экономики. Сегодня мы видим, что все эти цели не были достигнуты», – заявил лидер социал-демократов Сорин Гриндяну.

На самом же деле они сбежали с тонущего корабля по гораздо более шкурной причине. Правительство Боложана по требованию европейских властей вынуждено было принимать непопулярные экономические решения – в том числе и сокращать расходы для, соответственно, сокращения бюджетного дефицита.

«У Румынии был огромный дефицит.

Все партии согласовали правительственный план. Мы больше не могли тратить больше, чем можем себе позволить. Мы выплачиваем более 60 млрд леев только в виде процентов, что составляет 3% ВВП», – объяснял Боложан.

И социал-демократы видели, что их избиратели не в восторге от таких шагов.

«Политика правительства Боложана оттолкнула традиционную электоральную базу Социал-демократической партии, в первую очередь пожилых и более консервативно настроенных граждан, одновременно усилив поддержку крайне правых партий. Эти партии уже занимают примерно треть мест в парламенте», – пишет издание Balkan Insight.

Сам Боложан уже заявил, что в отставку не собирается. «Руководство социал-демократов, вероятно, хочет видеть премьер-министра-марионетку. Я боролся за наведение порядка в государственных финансах», – объясняет он. И говорит, что просто отдаст освободившиеся министерские портфели представителям других коалиционных партий.

Однако социал-демократы – это 86 мандатов из 206, которые представляли правящую коалицию (плюс еще 7 мандатов входят в их парламентскую фракцию). Без них у коалиции остается всего лишь 113 мандатов в 330-местном парламенте, и в таких условиях работать совершенно невозможно. А работать – то есть принимать требуемые Евросоюзом реформы и оптимизировать бюджетные расходы – надо, причем ударными темпами.

«Невыполнение дальнейших реформ к августу будет означать, что Румыния потеряет около 11 млрд евро из фондов ЕС на восстановление и повышение устойчивости,

или примерно половину от общей суммы, выделенной ей Брюсселем. Кроме того, она должна подписать оборонные контракты на сумму 16,6 млрд евро в рамках новой инициативы ЕС по перевооружению SAFE», – напоминает Reuters.

Кроме того, социал-демократы для спасения своих политических позиций могут спровоцировать новые парламентские выборы и для этого скоординироваться с парламентской оппозицией и объявить правительству вотум недоверия. Вынести это предложение сами – либо присоединиться к подобной инициативе правоконсервативного «Альянса за союз румын» Джордже Симиона.

Того самого, который представлял правоконсервативные силы страны на президентских выборах после отстранения Кэлина Джорджеску. В итоге Симион набрал в первом туре 40,96%, но в сомнительно проведенном втором (с «электоральными каруселями» и другими фокусами) проиграл Никушору Дану, набравшему в первом туре лишь 21% голосов.

И вот здесь для Евросоюза наступает самый настоящий час расплаты. Если вотум недоверия пройдет и в стране будут назначены парламентские выборы, то Симион их выигрывает, причем с большим отрывом. По состоянию на начало года опросы давали его «Альянсу» порядка 40% голосов. И этих 40% будет достаточно, чтобы сформировать правящую коалицию.

В качестве партнеров по коалиции Симион может взять как правые партии, так и ультралевые – те, которые консолидируют протестный электорат и смогут пробиться в парламент. «Здесь, например, возможна коалиция Симиона и местного "Жириновского" – бывшего премьера Виктора Понты. Он как раз левый националист. И его партия в нынешних условиях как относительный новичок может выстрелить», – объясняет Вадим Трухачев.

Таким образом,

Джордже Симион может сформировать евроскептическое правительство и лично отомстить Евросоюзу за украденные у него президентские выборы.

А Румыния может показать, что электоральными манипуляциями Брюссель не может заставить население какой-либо страны подчиниться воле евробюрократии. И что попытка слеплять так называемые большие коалиции – то есть соединять в одном правительстве проевропейских традиционных левых и правых – всегда приводит к разочарованию электората и его уходу к «настоящим» правым и левым, на политические фланги.

На болгарском примере ЕС этого, вероятно, не понял – поэтому там на прошедших 19 апреля выборах слепленная коалиция была сметена партией бывшего президента Румена Радева (впервые с 1997 года в Болгарии одна партия получила парламентское большинство). И если теперь не поймет на румынском, то, возможно, через несколько лет придется понимать уже на немецком.