    Опубликовано видео массового ДТП с жертвами в центре Москвы
    НАТО начало охоту на российские подводные лодки
    ВМС США впервые испытали боевой лазер LOCUST на авианосце
    ВС России поразили штаб с руководством разведки ВСУ в Краматорске
    Российские войска освободили Гришино в ДНР
    Кремль назвал условие возобновления транзита нефти по «Дружбе»
    Испания возобновила попытки наказать Израиль
    Эксперт: Зеленский вступил в европейский чемпионат по ненависти к Трампу
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерный клуб начнет расширяться с Ирана

    Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Можно ли заколдовать законопроект

    Против мошенничества нашим государством ведется самая бескомпромиссная борьба. Но вот мошенничество определенного типа (оккультное) почему-то оказывается неприкосновенным.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Голод как цепная реакция углеводородной ломки

    Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.

    21 апреля 2026, 13:06 • В мире

    Проект евробюрократии терпит крах в еще одной балканской стране

    @ Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Геворг Мирзаян

    В Румынии начинает рушиться политическая конструкция, построенная Брюсселем ради того, чтобы не допустить к власти неугодного кандидата в президенты страны. Почему румынская парламентская коалиция оказалась столь неустойчивой, кто в результате может прийти к власти в Бухаресте – и почему такой исход станет часом расплаты для евробюрократии?

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эммануэль Макрон приложили колоссальные усилия для создания послушной правящей коалиции в Румынии, собранной по итогам парламентских выборов в декабре 2024 года. Основной коалиции стали левые социал-демократы, к ним добавились либерал-консерваторы из «Национальной Либеральной партии», либералы из «Союза спасения Румынии» и местная партия румынских венгров. Все эти различные политические силы собрали вместе под лозунгом «приверженности европейским и евроатлантическим взглядам».

    Сделано это было потому, что, по мнению руководства ЕС, от этих взглядов Румыния могла отойти – из-за вероятной на тот момент победы на грядущих президентских выборах консерватора Кэлина Джорджеску. Или же другого кандидата с подобными взглядами. «ЕС составил это пестрое румынское правительство, чтобы не допустить во власть евроскептиков. И другого выхода в логике военного времени у ЕС не было», – объясняет газете ВЗГЛЯД доцент Финансового университета Вадим Трухачев.

    Однако столь разные партии, объединенные лишь ориентацией на ЕС, в итоге так и не смогли долго просуществовать в одной упряжке. 20 апреля правящая коалиция рухнула. Один из ее членов – Социал-демократическая партия – вышла из нее и отозвала поддержку премьер-министра Илие Боложана. По словам руководства партии, по той простой причине, что либеральное правительство не защищало интересы народа.

    «Когда мы присоединились к этой коалиции в июне прошлого года, у нас было три ключевых приоритета: защита уровня жизни, продолжение жизненно важных инвестиций и поддержка национальной экономики. Сегодня мы видим, что все эти цели не были достигнуты», – заявил лидер социал-демократов Сорин Гриндяну.

    На самом же деле они сбежали с тонущего корабля по гораздо более шкурной причине. Правительство Боложана по требованию европейских властей вынуждено было принимать непопулярные экономические решения – в том числе и сокращать расходы для, соответственно, сокращения бюджетного дефицита.

    «У Румынии был огромный дефицит.

    Все партии согласовали правительственный план. Мы больше не могли тратить больше, чем можем себе позволить. Мы выплачиваем более 60 млрд леев только в виде процентов, что составляет 3% ВВП», – объяснял Боложан.

    И социал-демократы видели, что их избиратели не в восторге от таких шагов.

    «Политика правительства Боложана оттолкнула традиционную электоральную базу Социал-демократической партии, в первую очередь пожилых и более консервативно настроенных граждан, одновременно усилив поддержку крайне правых партий. Эти партии уже занимают примерно треть мест в парламенте», – пишет издание Balkan Insight.

    Сам Боложан уже заявил, что в отставку не собирается. «Руководство социал-демократов, вероятно, хочет видеть премьер-министра-марионетку. Я боролся за наведение порядка в государственных финансах», – объясняет он. И говорит, что просто отдаст освободившиеся министерские портфели представителям других коалиционных партий.

    Однако социал-демократы – это 86 мандатов из 206, которые представляли правящую коалицию (плюс еще 7 мандатов входят в их парламентскую фракцию). Без них у коалиции остается всего лишь 113 мандатов в 330-местном парламенте, и в таких условиях работать совершенно невозможно. А работать – то есть принимать требуемые Евросоюзом реформы и оптимизировать бюджетные расходы – надо, причем ударными темпами.

    «Невыполнение дальнейших реформ к августу будет означать, что Румыния потеряет около 11 млрд евро из фондов ЕС на восстановление и повышение устойчивости,

    или примерно половину от общей суммы, выделенной ей Брюсселем. Кроме того, она должна подписать оборонные контракты на сумму 16,6 млрд евро в рамках новой инициативы ЕС по перевооружению SAFE», – напоминает Reuters.

    Кроме того, социал-демократы для спасения своих политических позиций могут спровоцировать новые парламентские выборы и для этого скоординироваться с парламентской оппозицией и объявить правительству вотум недоверия. Вынести это предложение сами – либо присоединиться к подобной инициативе правоконсервативного «Альянса за союз румын» Джордже Симиона.

    Того самого, который представлял правоконсервативные силы страны на президентских выборах после отстранения Кэлина Джорджеску. В итоге Симион набрал в первом туре 40,96%, но в сомнительно проведенном втором (с «электоральными каруселями» и другими фокусами) проиграл Никушору Дану, набравшему в первом туре лишь 21% голосов.

    И вот здесь для Евросоюза наступает самый настоящий час расплаты. Если вотум недоверия пройдет и в стране будут назначены парламентские выборы, то Симион их выигрывает, причем с большим отрывом. По состоянию на начало года опросы давали его «Альянсу» порядка 40% голосов. И этих 40% будет достаточно, чтобы сформировать правящую коалицию.

    В качестве партнеров по коалиции Симион может взять как правые партии, так и ультралевые – те, которые консолидируют протестный электорат и смогут пробиться в парламент. «Здесь, например, возможна коалиция Симиона и местного "Жириновского" – бывшего премьера Виктора Понты. Он как раз левый националист. И его партия в нынешних условиях как относительный новичок может выстрелить», – объясняет Вадим Трухачев.

    Таким образом,

    Джордже Симион может сформировать евроскептическое правительство и лично отомстить Евросоюзу за украденные у него президентские выборы.

    А Румыния может показать, что электоральными манипуляциями Брюссель не может заставить население какой-либо страны подчиниться воле евробюрократии. И что попытка слеплять так называемые большие коалиции – то есть соединять в одном правительстве проевропейских традиционных левых и правых – всегда приводит к разочарованию электората и его уходу к «настоящим» правым и левым, на политические фланги.

    На болгарском примере ЕС этого, вероятно, не понял – поэтому там на прошедших 19 апреля выборах слепленная коалиция была сметена партией бывшего президента Румена Радева (впервые с 1997 года в Болгарии одна партия получила парламентское большинство). И если теперь не поймет на румынском, то, возможно, через несколько лет придется понимать уже на немецком.

    Водитель электровелосипеда лишился головы в аварии в Москве
    Зеленский признал помощь европейских стран в создании морских дронов
    Bloomberg заметило массовое сопротивление украинцев призыву в ВСУ
    МИД Бельгии призвал не допустить создания союза России и Белоруссии
    Northrop Grumman раскрыла облик истребителя шестого поколения
    В Польше решили запретить пролет самолета Фицо в Москву на 9 Мая
    Ученые доказали пользу контролируемого стресса для укрепления психики

    Тяжелейший энергетический кризис нарастает вопреки надеждам на мир

    Срыв перемирия на Ближнем Востоке заставил цены на нефть и газ снова резко вырасти. Страхи, что тяжелейший энергетический кризис затянется надолго, обоснованно вернулись на рынки. Движение через Ормузский пролив снова обнулилось. К чему это приведет? Подробности

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Иран открыл Ормуз. Войне конец?

      Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

