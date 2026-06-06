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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Русский язык обязательно победит

    Русский язык всегда давал народам вторую душу, но никогда не отнимал первую. Слава Богу, мы не украинцы и не какие-нибудь там французы. За русским языком – правда.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Детский труд не только вреден, но и полезен

    В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.

    15 комментариев
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев США хотят задушить Китай в объятиях ИИ

    Чтобы контролировать глобальную ИИ-гонку, а в перспективе создать и возглавить новую монополию, американцы могут инициировать по аналогии с ОПЕК организацию производителей и экспортеров технологий искусственного интеллекта.

    4 комментария
    6 июня 2026, 11:33 • Новости дня

    Русский язык сохранил статус одного из самых популярных в Германии

    Посол Нечаев сообщил о 4 миллионах говорящих по-русски жителей Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Свыше 4 млн жителей Германии продолжают активно использовать русский в качестве основного или второго языка для повседневного общения, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев по случаю Дня русского языка, который отмечается 6 июня.

    В европейском государстве русская речь уверенно удерживает позиции одного из самых распространенных средств общения, передает РИА «Новости».

    «В Германии русский язык устойчиво сохраняет одно из лидирующих мест по использованию населением. По оценкам экспертов, в качестве основного или второго языка его используют более четырех млн граждан», – заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

    Дипломат напомнил о вхождении русского в пятерку наиболее востребованных мировых языков. По его словам, сегодня им пользуются около 260 млн человек более чем в 60 государствах, а развивающаяся русскоязычная среда вносит заметный вклад в международную коммуникацию.

    2 июня президент России Владимир Путин провел заседание профильного совета по реализации государственной языковой политики. Глава государства призвал к целенаправленной работе по поддержке языка и поручил правительству обеспечить финансирование соответствующих мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам 2025 года русский язык поднялся на четвертое место в глобальном индексе конкурентоспособности.

    Правительство утвердило специальный план мероприятий для продвижения отечественной культуры за рубежом.

    5 июня 2026, 09:59 • Новости дня
    Чехия назвала кандидатуру переговорщика между Евросоюзом и Россией

    Премьер Чехии Бабиш предложил назначить Мерца главным переговорщиком ЕС с Россией

    Чехия назвала кандидатуру переговорщика между Евросоюзом и Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц должен представлять Евросоюз на переговорах о мире между Россией и Украиной, заявил премьер Чехии Андрей Бабиш.

    Представлять интересы Брюсселя на мирных переговорах между Россией и Украиной должно быть предложено Фридриху Мерцу, заявил глава чешского правительства Андрей Бабиш, указав на необходимость выдачи переговорщику официального мандата Евросовета и Еврокомиссии.

    «Для меня это однозначно канцлер Германии Мерц, который должен каким-то образом возглавить дипломатическую миссию, опираясь на мандат Евросовета и Еврокомиссии», – цитирует Бабиша «Газета.Ru».

    Руководство Евросоюза рассматривает возможность создания новой должности для выстраивания дипломатических контактов с Москвой.

    Правительство Германии отклонило кандидатуру бывшего канцлера Герхарда Шредера на роль европейского посредника.

    Президент Владимир Путин выразил сомнение в способности стран ЕС выступать нейтральными переговорщиками.

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    5 июня 2026, 09:28 • Новости дня
    Глава МИД Германии призвал Путина к переговорам

    Глава МИД Германии Вадефуль призвал Путина сесть за стол переговоров

    Глава МИД Германии призвал Путина к переговорам
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал президента Владимира Путина сесть за стол переговоров и начать дипломатический процесс украинского урегулирования.

    «Пришло время сесть за стол переговоров», – заявил политик, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал n-tv.

    Министр подчеркнул, что текущий кризис уже достиг той точки, когда его необходимо срочно завершить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Финляндии Элина Валтонен потребовала предоставить Европе место за столом переговоров.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал полную остановку боевых действий главным условием для старта диалога.

    Президент Владимир Путин заявлял, что европейские государства намеренно стремятся придать противостоянию на Украине мировой масштаб, несмотря на его изначально ограниченный характер.

    Комментарии (16)
    6 июня 2026, 11:17 • Видео
    В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

    Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

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    5 июня 2026, 19:10 • Новости дня
    Меркель отказалась быть переговорщиком ЕС с Россией

    Меркель исключила возможность посредничества на переговорах ЕС с Россией

    Меркель отказалась быть переговорщиком ЕС с Россией
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экс-глава немецкого правительства отказалась быть переговорщиком ЕС с Россией и объяснила нежелание участвовать в диалоге с Москвой отсутствием у нее реальных властных полномочий.

    Бывший канцлер Германии в 2005-2021 годах Ангела Меркель заявила об отказе от роли посредника в контактах Евросоюза с Москвой. Свою позицию политик изложила в разговоре с журналистами немецкого издания Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, передает ТАСС.

    «С российским президентом – это я знаю по своему опыту – можно вести переговоры, только если обладаешь политической властью», – объяснила экс-канцлер. Она добавила, что в период работы над Минскими соглашениями руководство ФРГ и Франции не делегировало переговорный процесс другим лицам.

    По словам политика, сегодня выстраиванием диалога должны заниматься действующие лидеры государств. При этом Меркель отметила готовность делиться опытом и давать советы, уточнив, что к ней уже обращаются за консультациями.

    Бывшая глава правительства также вспомнила свой последний саммит Евросоюза, на котором безуспешно предлагала создать новый формат общения с Москвой. Тогда европейские коллеги отказались поддержать инициативу из-за невозможности выработать единый политический курс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские дипломаты рассматривали Ангелу Меркель в качестве кандидата на роль переговорщика с Москвой. Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила выбор представителей Евросоюза с персонажами фильмов Леонида Гайдая.

    При этом, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась обсуждать конкретные имена возможных посредников.

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    4 июня 2026, 10:26 • Новости дня
    Politico: Германия с треском провалила выборы в Совбез ООН

    Германия потерпела поражение на выборах в Совет Безопасности ООН

    Politico: Германия с треском провалила выборы в Совбез ООН
    @ Loey Felipe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральная Ассамблея ООН отказала Германии в предоставлении места непостоянного члена Совета Безопасности, отдав предпочтение Португалии и Австрии на фоне политических трудностей канцлера.

    Генеральная Ассамблея ООН не избрала Германию в качестве непостоянного члена Совета Безопасности, отдав два места Португалии и Австрии, сообщает Politico.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль объяснил неудачу поддержкой Израиля, отметив, что это стоило стране ключевых голосов.

    «Горькое поражение не помешает нам продолжать выполнять нашу историческую ответственность перед Израилем», – заявил глава внешнеполитического ведомства. Вадефуль также обвинил Кремль в агитации против Берлина из-за поддержки Украины.

    Поражение Германии, которая десятилетиями получала место в Совбезе каждые восемь лет, стало серьезным дипломатическим ударом. Оно может усилить критику в адрес канцлера Фридриха Мерца, обещавшего восстановить лидерство страны в Европе.

    Австрия и Португалия, напротив, укрепили свои позиции. Австрийский канцлер Карл Нехаммер подчеркнул важность нейтралитета и многосторонности, отметив, что ценность страны не определяется ее военной или экономической мощью.

    В самой Германии политические оппоненты Мерца, включая представителей партии «Альтернатива для Германии» и Социал-демократической партии, назвали итоги голосования позором и предупреждающим сигналом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне голосования Берлин и Вена вступили в ожесточенное дипломатическое противостояние за кресло непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

    Еще в прошлом году в Германии опасались потери шансов на это место из-за произраильской риторики властей.

    На фоне внешнеполитических и экономических проблем рейтинг канцлера ФРГ Фридриха Мерца упал до исторического минимума в 15%.

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    6 июня 2026, 00:50 • Новости дня
    Путин встретился в Кремле со Шредером

    Ушаков сообщил о «дружеской беседе тет-а-тет» Путина и Шредера в Кремле

    Путин встретился в Кремле со Шредером
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский президент Владимир Путин и бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер провели встречу в формате один на один в Кремле, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Я об этом не знаю ничего, потому что беседа была дружеская, она велась в формате тет-а-тет, один на один. Подробностей я, честно говоря, не знаю», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Германии выступили  против назначения Шредера европейским посредником для контактов с Москвой. Путин объяснил, почему предложил Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС, а также назвал уважаемую им особенность политика Шрёдера.


    Комментарии (7)
    4 июня 2026, 13:32 • Новости дня
    Рар объяснил поражение Германии на выборах непостоянных членов СБ ООН

    Эксперт Рар объяснил поражение Германии на выборах непостоянных членов СБ ООН

    Рар объяснил поражение Германии на выборах непостоянных членов СБ ООН
    @ Torsten Silz/DPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Германия годами стремилась стать постоянным членом ООН с правом вето. Нынешние события отодвигают Берлин от таких планов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Напомним, ФРГ впервые не получила место непостоянного члена Совбеза ООН.

    «То, что ФРГ не получила ожидаемой поддержки при выборах в Совет Безопасности ООН, можно рассматривать как определенный сигнал для немецкой дипломатии. Результаты голосования показали, что международное сообщество критично оценивает роль и политику Германии», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Собеседник обратил внимание на то, что председателем Генеральной Ассамблеи ООН является немка Анналена Бербок. «Она всячески лоббировала амбиции Берлина в Совбезе. Несмотря на дипломатические усилия, Германии, по всей видимости, не удалось заручиться достаточной поддержкой стран за пределами Европы», – рассуждает эксперт.

    Рар также напомнил о стремлении канцлера Фридриха Мерца усилить лидерские позиции Германии в Европейском союзе и активизировать европейскую политику безопасности и обороны. Результат голосования в ООН в этой связи следует считать катастрофическим сигналом, добавил политолог. «Немецкие власти удивлены тем, что стремление Германии – едва ли не главного кошелька международной организации – попасть в Совбез было проигнорировано», – заметил спикер.

    Аналитик выделил несколько причин ограниченной поддержки Берлина. «Первая – многие государства воспринимают немецкую приверженность международному праву и универсальным ценностям как не последовательную. Критики обращают внимание на отсутствие осуждения со стороны ФРГ военных действий Израиля в секторе Газа, а также на неизменную политическую поддержку еврейского государства», – пояснил политолог.

    Вторая причина связана с украинским кризисом. «Немецкую позицию по конфликту на Украине разделяют только в Европе, а не во всем мире. Если в Берлине поддержку Киева рассматривают как защиту международного порядка и высшей морали, то большинство государств воспринимает ее как одностороннюю точку зрения, которая ослабила роль Германии как потенциального посредника между Россией и Западом», – детализировал Рар.

    «Кроме того, Германия в целом критично относится к идее формирования многополярного мирового порядка и продолжает делать ставку на существующие международные институты – однополярный мир. В ряде стран Глобального Юга такой подход все чаще вызывает раздражение», – добавил собеседник. По его мнению, реакция немецкого руководства показывает: Берлин не намерен корректировать свой внешнеполитический курс.

    «Германия по-прежнему упрямо подчеркивает поддержку Украины и Израиля и сохраняет приверженность своей «ценностно-ориентированной» внешней политике. Это может привести к дальнейшему росту дистанции между ФРГ и большой частью международного сообщества. Однако пока остается открытым вопрос, свидетельствует ли это о нарастающей международной изоляции страны или же является отражением более широких изменений в глобальном балансе сил и формирования нового мирового порядка?», – отметил аналитик.

    Он напомнил, что Германия годами стремится при «назревшей реформе» Совбеза ООН стать постоянным членом этого «мирового правительства» с правом вето. «Нынешние события отодвигают Берлин от таких планов», – подчеркнул Рар.

    Схожей точки зрения придерживается Артем Соколов, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. Провал немецкой заявки на кресло непостоянного члена Совбеза ООН он назвал «важным рубежом для дипломатии ФРГ». «На протяжении всего послевоенного периода подобные заявки Бонна/Берлина были неизменно успешны. Один раз в Совбезе присутствовала и ГДР», – напомнил эксперт.

    «В условиях ограничения суверенитета немецкому руководству было важно использовать любую возможность для укрепления своего международного авторитета. Богатый опыт работы в Совбезе выглядел предпосылкой для получения там Германией постоянной прописки. Теперь в этом процессе сделан большой шаг назад. Под вопросом и сама концепция немецкого мультилатерализма», – написал Соколов в своем Telegram-канале.

    «Как оказалось, Португалия и Австрия могут успешнее работать с государствами Глобального Юга. Привлекательность экономического сотрудничества с ФРГ и мощь немецкой «мягкой силы» не смогли решить прикладную задачу, с которой ранее справлялись без особого труда», – добавил политолог. Он усомнился, что определяющую роль на выборах сыграла позиция Берлина по очередному ближневосточному конфликту.

    «Особые отношения ФРГ с Израилем – устоявшаяся константа международных отношений, с которой свыклись все заинтересованные стороны», – отметил аналитик. Однако, продолжил Соколов, этого нельзя сказать о роли ФРГ как одного из основных спойлеров в рамках переговорного процесса по конфликту на Украине.

    «Подобно тому, как ЕС из модели идеального мироустройства превращается в «еще один» межгосударственный союз, Германия также превращается в «еще одно» государство Запада, растрачивая свои традиционные компетенции или возвращаясь к былым компетенциям, от которых пришлось отказаться много лет назад», – заключил политолог.

    Ранее Германия не смогла получить место непостоянного члена Совета безопасности ООН на 2027–2028 годы. Генассамблея отдала предпочтение Португалии и Австрии, набравшим 134 и 131 голоса соответственно. ФРГ получила 104 голоса при необходимых 127, сообщает Politico.

    Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, комментируя итоги выборов, заявил, что страна «вступила поздно» в гонку за место в Совбезе и поэтому занимала невыгодное положение. Вместе с тем, он обвинил Россию в том, что Германия впервые не избрали непостоянным членом СБ. По его словам, Москва якобы разжигала негативные настроения против Берлина. Министр не привел никаких доказательств.

    «Мы твердо поддерживаем Украину; Россия не хочет видеть подобный голос в Совбезе», – считает Вадефуль. Среди других причин неудачи он упомянул особую ответственность Берлина за Израиль в контексте конфликта на Ближнем Востоке. По его мнению, это стоило ключевых голосов в ООН. Он добавил, что результат не помешает ФРГ и дальше «следовать своей исторической ответственности» перед еврейским государством.

    Как отмечает Politico, поражение Германии, которая десятилетиями получала место в Совбезе каждые восемь лет, стало серьезным дипломатическим ударом. Оно может усилить критику в адрес канцлера Фридриха Мерца, обещавшего восстановить лидерство страны в Европе. Оппоненты политика внутри страны, включая представителей «Альтернативы для Германии» и Социал-демократической партии, назвали итоги голосования позором и предупреждающим сигналом.

    Напомним, ранее стало известно, что в правящей фракции Христианско-демократический союз» (ХДС) обсуждают замену канцлера. Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, кто придет ему на смену, и что это изменит. Параллельно Берлин повышает уровень эскалации в отношении России.

    Под предлогом защиты от «русской угрозы» ФРГ уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты в разговоре с газетой ВЗГЛЯД расценили такие заявления как проявление реваншизма. По их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении РФ все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии.

    В майском выпуске рейтинга недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД, Германия вошла в пятерку наиболее враждебных стран, заняв второе место. Нужно отметить, что далеко не все в стране привержены «непоколебимой поддержке» Киева. Так, основательница партии BSW Сара Вагенкнехт заявила, что Берлин должен прекратить выделять средства Украине на фоне распространения в стране праворадикальных взглядов и героизации нацистских коллаборационистов.

    В то же время, на фоне проигранного голосования в Германии раздаются призывы сократить немецкое финансирование ООН. «В результате одна из крупнейших экономик мира не будет участвовать в обсуждении важных решений. Кроме того, мы являемся одним из крупнейших доноров ООН. Если в будущем мы не будем иметь там того влияния, которое нам полагается, возникает вопрос: зачем тогда нам продолжать вкладывать столько денег в ООН?», – заявил министр по международным делам земли Гессен Манфред Пенц.

    ФРГ – второй по величине донор ООН в мире после США. В 2024 году Берлин выделил на поддержку международной организации 4,4 млрд евро, пишет Bild. Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Организация Объединенных Наций оказалась на грани банкротства, поскольку Вашингтон и Пекин, на которые приходится 42% поступлений в бюджет, задерживают платежи. Политолог Дмитрий Бавырин выразил мнение, что ООН разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

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    4 июня 2026, 16:20 • Новости дня
    В Германии потребовали отставки главы МИД после провала в Совбезе ООН

    Оппозиция потребовала отставки главы МИД ФРГ после провала выборов в Совбез ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкая оппозиция потребовала увольнения министра иностранных дел Йоханна Вадефуля, поскольку страна смогла набрать лишь 104 голоса вместо необходимых 127 для прохождения в Совет Безопасности ООН.

    Заместитель председателя партии «Союз Сары Вагенкнехт» Михаэль Людерс заявил о необходимости смены руководства дипломатического ведомства, передает РИА «Новости». Политик считает это закономерным итогом ближневосточного курса канцлера Фридриха Мерца. «Федеральное правительство своей однобокой внешней политикой дискредитировало нас в мире», – отметил Людерс.

    Сопредседатель оппозиционной «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель назвала случившееся позором. В свою очередь глава правительства Фридрих Мерц поздравил Австрию и Португалию с получением мандатов на 2027-2028 годы. Он подчеркнул, что итоги выборов никак не повлияют на глобальные цели государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне голосования Берлин и Вена вступили в ожесточенное дипломатическое противостояние за кресло непостоянного члена Совета Безопасности ООН. В итоге Генеральная Ассамблея отказала Германии в предоставлении этого места. После оглашения результатов глава немецкого внешнеполитического ведомства Йоханн Вадефуль обвинил Россию в неудаче своей страны.

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    3 июня 2026, 14:59 • Новости дня
    Власти ФРГ рекомендовали политикам АдГ не ездить в Россию

    МИД ФРГ: Политикам АдГ рекомендовано не ездить в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    МИД ФРГ рекомендовал представителям партии «Альтернатива для Германии» не посещать Россию, подчеркнув, что правительство не поддержит подобные инициативы, сообщил представитель ведомства Мартин Гизе в связи с участием депутатов в Петербургском международном экономическом форуме.

    «Есть ряд лиц, которые туда отправились из Германии», – подтвердил дипломат, передает ТАСС. Он отметил, что Евросоюз и власти ФРГ придерживаются курса на максимальное сокращение контактов с российской стороной.

    По словам Гизе, присутствие немецких политиков на мероприятиях в России идет вразрез с принципами правительственной политики. Представитель кабмина Штеффен Майер добавил, что участие делегатов в форуме в Петербурге явно противоречит интересам Германии.

    Напомним, депутаты от партии «Альтернатива для Германии» запланировали поездку на Петербургский международный экономический форум.

    Сообщалось, что немецкие предприниматели впервые за несколько лет официально примут участие в этом мероприятии.

    В прошлом году руководство АдГ пригрозило исключением своим однопартийцам из-за визита на форум в Сочи.

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    4 июня 2026, 10:18 • Новости дня
    Германия обвинила Россию в потере места в Совбезе ООН

    Глава МИД ФРГ Вадефуль обвинил Россию в потере места в Совбезе ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль обвинил Россию в том, что Германия потеряла место в Совбезе ООН.

    Голосование в Генассамблее ООН состоялось накануне, передают «Вести». В региональной группе для Западной Европы выделили два мандата, которые достались Португалии и Австрии. Эти государства набрали 134 и 131 голос соответственно, тогда как немецкую заявку поддержали лишь 104 страны.

    Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль объяснил поражение поздним вступлением в предвыборную гонку.

    «У нас есть непоколебимая поддержка Украины. Не секрет, что Россия не хочет видеть в Совете Безопасности такой голос за столом переговоров и вела против нас кампанию», – заявил дипломат.

    Дополнительной причиной неудачи глава ведомства назвал особую ответственность Берлина перед Израилем на фоне ближневосточного конфликта. Ранее немецкая сторона избиралась в состав органа шесть раз. Всего совет включает 15 участников, из которых пять являются постоянными, а остальные десять обновляются каждые два года.

    Берлин и Вена вступили в ожесточенное дипломатическое противостояние за кресло непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

    Немецкие дипломаты опасались потери шансов на это место из-за антироссийской риторики бывшего министра иностранных дел Анналены Бербок.

    Постпред России при ООН Василий Небензя полностью исключил перспективу получения Германией статуса постоянного члена организации.

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    5 июня 2026, 05:01 • Новости дня
    Дмитриев оценил данные об отмене поставок ракет Tomahawk в Германию

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев отреагировал на сообщение портала Politico о том, что США, скорее всего, откажутся от поставок Германии ракет Tomahawk.

    «Никаких Мерцу Tomahawk», – написал он в соцсети Х.

    Так Дмитриев прокомментировал материал электронной газеты Politico об опасениях США поставлять Германии Tomahawk .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти уведомили европейских лидеров в апреле о возможных проблемах с поставками вооружений. Администрация США запланировала  отменить размещение ракет Tomahawk в Германии и перебросить ударные ракетные комплексы на учения в Японию. FT узнала, что Японии придется подождать Tomahawk несколько лет.


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    5 июня 2026, 20:54 • Новости дня
    Мерц сообщил о готовности Европы к переговорам по Украине

    Мерц выразил готовность вести переговоры с Россией по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские лидеры выражают открытость к дипломатическому урегулированию украинского кризиса при обязательном участии представителей Евросоюза, сообщил глава правительства Германии.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил намерение европейских стран участвовать в дипломатическом процессе по украинскому вопросу. Выступая на пресс-конференции по итогам саммита ЕС и Западных Балкан в черногорском городе Тиват, политик обозначил позицию объединения, отмечает РИА «Новости».

    «Мы готовы к переговорам, и, на мой взгляд, совершенно естественно, что в таком формате переговоров за столом сидят европейцы», – подчеркнул глава немецкого правительства.

    По словам главы правительства Германии, со стороны Европы не будет недостатка в желании вести диалог. При этом он выразил мнение, что для начала мирного процесса якобы не хватает готовности президента России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш предложил назначить Фридриха Мерца главным переговорщиком Евросоюза с Россией.

    В мае канцлер Германии назвал полную остановку боевых действий главным условием для старта мирного диалога. До этого Мерц допустил уступку Киевом части территорий ради заключения мирного договора.

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    4 июня 2026, 10:24 • Новости дня
    Киев запросил у Берлина десятки ракет для Patriot

    Bloomberg сообщил о предложении Киева обменять будущие ракеты на Patriot

    Tекст: Мария Иванова

    Украинские власти предложили правительству ФРГ предоставить десятки снарядов для систем ПВО в обмен на поставки аналогичных боеприпасов в будущем.

    Руководство страны рассчитывает получить перехватчики из запасов ФРГ уже в этом году, передает Bloomberg.

    Немецкое правительство рассматривает данный запрос, и окончательное решение может быть принято до или во время июльского саммита НАТО. В апреле Берлин уже выделил пакет военной помощи на 4 млрд евро, включающий финансирование сотен зенитных ракет.

    Потребность в комплексах противовоздушной обороны резко возросла на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Украинская инфраструктура продолжает нести потери в ходе спецоперации на Украине, что вынуждает политиков срочно искать дополнительные возможности защиты. При этом основные поставки боеприпасов по-прежнему зависят от Соединенных Штатов.

    Владимир Зеленский пожаловался на нехватку внимания западных союзников к проблемам государства. «Мы сегодня не в фокусе – Иран является проблемой номер один, а затем идет Украина. К сожалению, мы стоим в очереди за этими войнами», – заявил он на пресс-конференции. Политик также пригрозил местным чиновникам увольнениями за медлительность в поиске дополнительных ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска испытывают острую потребность в снарядах для зенитных ракетных комплексов Patriot.

    В марте Министерство обороны Украины объявило о поступлении из Германии новой партии ракет-перехватчиков PAC-3.

    В конце прошлого года Владимир Зеленский сообщил о получении от Берлина дополнительных систем противовоздушной обороны.

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    4 июня 2026, 21:42 • Новости дня
    Die Zeit: ФРГ активно готовится к переговорам с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Берлин активно обсуждает с европейскими союзниками вероятные форматы дипломатического взаимодействия с Москвой, привлекая к консультациям представителей сразу четырех государств, пишут немецкие СМИ.

    Немецкое руководство уже несколько недель прорабатывает варианты диалога с Россией совместно с партнерами по Европе, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Die Zeit.

    «За кулисами происходят изменения: федеральное правительство уже несколько недель интенсивно готовится к переговорам с Россией. В ведомстве канцлера регулярно проходят консультации по этому вопросу, преимущественно с представителями Франции и Британии», – отмечается в материале.

    Журналисты издания уточняют, что к текущему переговорному процессу также подключились Италия и Польша.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом, в мае власти Германии выступили против назначения Герхарда Шредера европейским посредником для контактов с Москвой.

    Хотя ранее кабинет министров ФРГ фиксировал готовность президента Владимира Путина к диалогу с канцлером Фридрихом Мерцем. До этого бывший глава немецкого правительства Олаф Шольц заявлял о намерении провести телефонный разговор с российским лидером.

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    4 июня 2026, 05:40 • Новости дня
    Депутат бундестага Фронмайер заявил о желании вернуть немецкие авто в Россию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкий автопром экономически заинтересован в возвращении на российский рынок, заявил заместитель руководителя и внешнеполитический эксперт фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Маркус Фронмайер на ПМЭФ.

    Политик высоко оценил перспективы восстановления связей ведущих автомобильных концернов Германии с российскими партнерами, передает ТАСС.

    «Это, безусловно, представляло бы интерес с точки зрения ведения бизнеса. Открытие рынка также было бы важным, потому что мы хотим, чтобы и в будущем в России ездили на Mercedes, а не на китайской продукции», – подчеркнул Фронмайер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае депутаты от партии «Альтернатива для Германии» запланировали визит на ПМЭФ. Позже немецкие предприниматели впервые за несколько лет официально посетили это мероприятие для сохранения экономических связей. В апреле автоконцерн Mercedes-Benz продлил действие своих товарных знаков в России до 2036 года.

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    5 июня 2026, 00:15 • Новости дня
    Metallica привлекла концертами почти 10 тыс. доноров крови в ФРГ
    Metallica привлекла концертами почти 10 тыс. доноров крови в ФРГ
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Благотворительная инициатива группы Metallica, организованная совместно с немецким Красным Крестом, помогла значительно увеличить число новых доноров в ходе их турне по ФРГ.

    Во время недавних концертов группы Metallica во Франкфурте и Берлине почти 10 тыс. поклонников приняли участие в акции по сдаче кров, сообщает портал Spiegel. Инициатива под названием Bleeding Me, отсылающая к одноименной песне коллектива, была организована фондом музыкантов All Within My Hands совместно с Немецким Красным Крестом.

    Каждый участник, сдавший кровь в центрах Красного Креста в дни выступлений, получил лимитированную футболку с символикой группы.

    «Резонанс среди немецких фанатов Metallica был просто фантастическим!», – заявил руководитель отдела по связям с донорами Немецкого Красного Креста Мартин Остерер.

    По словам Остерера, благодаря музыкантам количество людей, впервые сдавших кровь, увеличилось более чем в два раза. Стоит отметить, что коллектив регулярно проводит подобные мероприятия. Во время американского турне с июля 2025 по февраль 2026 года кровь сдали свыше 25 тыс. поклонников, причем 16% из них сделали это впервые.

    Когда Metallica приехали в Германию в мае на три концерта: дважды на Франкфуртском стадионе Вальдштадион и один раз на берлинском Олимпийском стадионе – группа порадовала поклонников игрой и сюрпризами на площадке.

    Во Франкфурте она исполнила клубный гимн местного футбольного клуба «Айнтрахт» и песню Accept, в Берлине группа исполнила кавер на песню Rammstein «Zonne».

    Концерт Metallica на берлинском Олимпийском стадионе установил еще один рекорд: на главной городской арене было продано 94 тыс. билетов, что стало самым большим показателем за всю историю.

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